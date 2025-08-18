Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Липецкой областью

18 августа 2025, 11:34

В Липецкой области силы ПВО перехватили беспилотник

Фото: Istock/aapsky

Утром 18 августа в небе над Липецкой областью средства ПВО перехватили украинский дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.