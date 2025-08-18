Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Липецкой областью
Утром 18 августа в небе над Липецкой областью средства ПВО перехватили украинский дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны России в 09:10 по московскому времени перехватили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. По данным военного ведомства, перехваченный дрон относился к самолетному типу — вероятно, это была модификация ударного БПЛА, подобного тем, что Украина ранее использовала для атак на российские объекты.
Системы ПВО своевременно засекли воздушную цель и нейтрализовали её без последствий для наземной инфраструктуры. На место падения обломков беспилотника работают специалисты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось о возгорании строения в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА.
