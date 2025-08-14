14 августа 2025, 11:18

Дипломат Корчмарь: Покушение на Путина маловероятно благодаря мерам безопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, запланированная на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — самом крупном населённом пункте штата Аляска, привлекает значительное внимание международного сообщества. Лидеры двух стран намерены провести переговоры, посвящённые обсуждению специальной военной операции и перспективам завершения конфликта.





Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности могут быть приняты во время встречи, чтобы предотвратить любые угрозы, включая покушение на жизнь президента России Владимира Путина.



Дипломат подчеркнул, что подготовка мероприятий на высшем уровне осуществляется строго регламентированно. После согласования встречи представители администрации главы государства вместе с экспертами по обеспечению безопасности незамедлительно направляются на место предстоящего мероприятия. Они совместно с сотрудниками местных специальных служб определяют расположение мест проживания и разрабатывают оптимальные маршруты перемещения участников переговоров от аэропорта до пунктов пребывания. Для обеспечения высокого уровня защиты временно закрывают движение на дорогах и минимизируют присутствие посторонних лиц вблизи маршрутов следования.



По его словам, среди сопровождающих специалистов присутствуют эксперты по кибербезопасности, занимающиеся мониторингом воздушного пространства вокруг самолёта, предотвращением возможных угроз от дронов и иных устройств. В результате взаимодействие различных подразделений спецслужб позволяет обеспечить максимальную защиту первых лиц и свести риск чрезвычайных происшествий практически к нулю.





«Ну, один из миллиона случаев может быть непредвиденным. Это происходит в любой службе. Поэтому здесь беспокоиться о том, будет ли возможность покушения, не стоит. Эти риски исключаются. Тем более что переговоры будут проходить на военной базе. Наши специалисты по охране президента всегда будут рядом. Рядом с ними будут находиться и представители охраны президента США. Тем более мы помним, что на Трампа было покушение, когда он выступал перед людьми. В общем, спецслужбы учли все эти ошибки», — пояснил он.