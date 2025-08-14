В Ростове прогремел мощный взрыв
В центре Ростова-на-Дону, в районе Центральной городской больницы, произошел мощный взрыв около 10:12. С места происшествия поднимается густой столб дыма.
Очевидцы рассказали, что звук взрыва был очень громким, а окна в домах и офисах задрожали.
По информации SHOT, предварительной причиной взрыва считается атака украинского дрона, который, по данным канала, ударил по жилому дому. На месте происшествия работают экстренные службы. Предварительно, есть пострадавшие.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
