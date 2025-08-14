Причиной взрыва в Ростове стал удар ВСУ по жилому дому — видео
В Ростове-на-Дону украинский беспилотник ударил по многоэтажному дому, в результате чего пострадали минимум пять человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
В результате удара были повреждены 10 квартир. ВСУ атаковали город беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица». Его видели жители за несколько минут до взрыва в многоэтажке.
На опубликованных кадрах видно, что в результате удара были выбиты окна в ряде квартир и повреждена облицовка здания. Украинский дрон попал в крышу здания. На месте работают экстренные службы.
В происшествии пострадали минимум пять человек. Трое из них являются жителями дома, а двое — прохожие. Предварительно, последние получили травмы от падающих осколков со здания.
