18 августа 2025, 15:03

Корчмарь: ядерщики США считают ущерб для Америки от ядерной войны минимальным

Фото: iStock/RomoloTavani

Россия и США предпринимают шаги для разрешения ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, где обсудили возможное завершение конфликта. Трамп призвал Владимира Зеленского рассмотреть сделку с Россией, отметив, что дальнейшие шаги зависят от Украины и европейских стран.





Однако Киев отверг предложенные условия, заявив о своей неготовности выполнять ряд пунктов. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что существует план деколонизации России, предполагающий её разделение на 34 или даже 41 регион. Он отметил, что США и Западная Европа действуют согласованно против России и постепенно будут пытаться реализовать свои планы.





«Американские физики-ядерщики уже подсчитали, что если произойдет локальная ядерная война в Европе, то ущерб для США будет минимальным. Поэтому военно-промышленный комплекс активизирован как в США, так и в Западной Европе», — рассказал он.