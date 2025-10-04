В Подмосковье состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета
В субботу, 4 октября, на базе СШОР «Метеор» в Балашихе состоялись Открытое первенство и Кубок Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и карабина. Турнир объединил юных и взрослых спортсменов со всей России.
С 2024 года соревнования официально носят имя Героя России, бойца спецназа, погибшего при выполнении боевой задачи, Александра Потапова. Почтить память военнослужащего на церемонию открытия приехала его вдова Анастасия, а также бойцы ЦСН «Витязь», представители Минспорта, Федерации практической стрельбы России и администраций области и города.
Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул значимость мероприятия:
«Для нас это не просто соревнование и возможность собрать на одной площадке людей, кто увлекается этим интересным видом спорта. Для нас это возможность почтить память выдающегося человека – героя, который ценой своей жизни защищал мирных жителей. Мы живём сегодня в непростое время. Нашу страну испытывает на прочность практически весь мир. И сегодня наши воины, ребята со всей страны защищают наши права на мирную жизнь, независимость, защищают наш суверенитет».В турнире участвовали юные стрелки 11–15 лет, а также взрослые спортсмены старше 16 лет. Всего на соревнования приехали участники из семи регионов: Москвы, Подмосковья, Рязанской и Тверской областей, Санкт-Петербурга, республики Марий Эл и Воронежа.
Как рассказал руководитель Федерации практической стрельбы Московской области Борис Крейндлин, в программу турнира включили упражнения с чемпионата мира – они требуют от стрелков максимальной точности и высокой скорости.
Он также подчеркнул, что Подмосковье славится своими стрелковыми школами: «Атом» в Балашихе, «Спарта» в Дубне и новая школа «Азот» в Сергиевом Посаде воспитывают чемпионов и мастеров спорта международного уровня.
Соревнования завершились вручением наград победителям и словами благодарности от организаторов участникам и гостям турнира.