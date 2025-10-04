В Подмосковье состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета

04 октября 2025, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба правительства Московской области

В субботу, 4 октября, на базе СШОР «Метеор» в Балашихе состоялись Открытое первенство и Кубок Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и карабина. Турнир объединил юных и взрослых спортсменов со всей России.





С 2024 года соревнования официально носят имя Героя России, бойца спецназа, погибшего при выполнении боевой задачи, Александра Потапова. Почтить память военнослужащего на церемонию открытия приехала его вдова Анастасия, а также бойцы ЦСН «Витязь», представители Минспорта, Федерации практической стрельбы России и администраций области и города.



Фото: пресс-служба правительства Московской области

Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул значимость мероприятия:





«Для нас это не просто соревнование и возможность собрать на одной площадке людей, кто увлекается этим интересным видом спорта. Для нас это возможность почтить память выдающегося человека – героя, который ценой своей жизни защищал мирных жителей. Мы живём сегодня в непростое время. Нашу страну испытывает на прочность практически весь мир. И сегодня наши воины, ребята со всей страны защищают наши права на мирную жизнь, независимость, защищают наш суверенитет».