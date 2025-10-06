Патриотическая игра «Наследники Победы» собрала в Подольске 120 команд юнармейцев

06 октября 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Более тысячи юнармейцев приняли участие в ХII открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» в Подольске. На полигоне собрались 120 команд, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





В каждой команде было семь участников в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе не менее трёх девушек. Они преодолевали полосу препятствий, а также соревновались в сборке-разборке и снаряжении патронами автомата Калашникова, защите от оружия массового поражения, ориентировании. Помимо этого, ребята продемонстрировали знание истории Великой Отечественной войны, воинских званий в российской армии. Состоялся смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою».



Фото: пресс-служба МИМП МО



Победил отряд «Витязь Быково» из Подольска. Второе место разделили команды «Дохтуровцы» из Чехова, «Крепость» из Можайска и чеховский «Орлёнок». Третье заняли домодедовские команды «Мотострелки» и «Патриоты Отечества», «Вперёд, кадеты» из Электростали и чеховский «Ратоборец».



С 2023 года соревнования посвящены памяти кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова.



«С каждым годом игра становится всё масштабнее. В прошлом году команд было 110, а в этом – уже 120. К нам приехали ребята из ЛНР, Санкт-Петербурга, Тульской и Калужской областей, а также из 29 подмосковных городов. Особенно важно, что сегодня мероприятие посвящено памяти Дмитрия Зернова – человека, который воспитывал настоящих патриотов», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.