Патриотическая игра «Наследники Победы» собрала в Подольске 120 команд юнармейцев
Более тысячи юнармейцев приняли участие в ХII открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» в Подольске. На полигоне собрались 120 команд, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
В каждой команде было семь участников в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе не менее трёх девушек. Они преодолевали полосу препятствий, а также соревновались в сборке-разборке и снаряжении патронами автомата Калашникова, защите от оружия массового поражения, ориентировании. Помимо этого, ребята продемонстрировали знание истории Великой Отечественной войны, воинских званий в российской армии. Состоялся смотр строя и песни «Статен в строю, силён в бою».
Победил отряд «Витязь Быково» из Подольска. Второе место разделили команды «Дохтуровцы» из Чехова, «Крепость» из Можайска и чеховский «Орлёнок». Третье заняли домодедовские команды «Мотострелки» и «Патриоты Отечества», «Вперёд, кадеты» из Электростали и чеховский «Ратоборец».
С 2023 года соревнования посвящены памяти кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова.
«С каждым годом игра становится всё масштабнее. В прошлом году команд было 110, а в этом – уже 120. К нам приехали ребята из ЛНР, Санкт-Петербурга, Тульской и Калужской областей, а также из 29 подмосковных городов. Особенно важно, что сегодня мероприятие посвящено памяти Дмитрия Зернова – человека, который воспитывал настоящих патриотов», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Зернов – учитель физкультуры Федюковской средней школы, наставник подростков и создатель юнармейского отряда «Поиск». Он вернулся в родную школу после срочной службы.
В октябре 2022-го Дмитрий добровольно ушёл на СВО. Командовал штурмовой группой, взводом, а затем мотострелковой ротой. За успешное выполнение боевых задач был награждён медалью «За отвагу».
23 июля 2023 года, прикрывая отход товарищей под артиллерийским огнём, он погиб в возрасте 35 лет. Президент посмертно присвоил ему звание кавалера Ордена Мужества.
Почётными гостями игры стали вдова и родители Дмитрия.