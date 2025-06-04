04 июня 2025, 12:44

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)

Дмитрий Комаров, украинский журналист и путешественник, известный своей программой «Мир наизнанку», стал объектом слухов после того, как сделал антироссийские заявления и, по некоторым данным, отправился на фронт. В это время о нем долго не было никакой информации, что вызвало опасения о его судьбе, включая предположения о его гибели. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение Дмитрия Комарова Личная жизнь Пропаганда Жизнь пошла под откос

Комаров приобрел популярность благодаря своим уникальным выпускам, где он исследовал малоизвестные места, часто в экстремальных условиях и с риском для жизни. Однако его карьера резко изменилась, когда он начал распространять недостоверную информацию о российской армии и осудил специальную военную операцию на Донбассе. В результате российский телеканал «Пятница» исключил его программу из эфира в марте 2022 года, а Комарову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.



Исчезновение Дмитрия Комарова

«Реальный боевой племенной лук! Устанавливает стрелу, натягивает тетиву и целится в меня», — комментировал произошедшее тогда сам путешественник.

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)



Личная жизнь

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)



Пропаганда

Дмитрий Комаров (Фото: Instagram* @komarovmir)



Жизнь пошла под откос

«От вас отвернулся весь мир, и вы становитесь изгоями», — заявил он.