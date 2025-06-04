Дмитрий Комаров: от ведущего программы «Мир наизнанку» до работы на заводе — пророчества колдуньи, его текущая судьба и пропаганда
Дмитрий Комаров, украинский журналист и путешественник, известный своей программой «Мир наизнанку», стал объектом слухов после того, как сделал антироссийские заявления и, по некоторым данным, отправился на фронт. В это время о нем долго не было никакой информации, что вызвало опасения о его судьбе, включая предположения о его гибели. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Комаров приобрел популярность благодаря своим уникальным выпускам, где он исследовал малоизвестные места, часто в экстремальных условиях и с риском для жизни. Однако его карьера резко изменилась, когда он начал распространять недостоверную информацию о российской армии и осудил специальную военную операцию на Донбассе. В результате российский телеканал «Пятница» исключил его программу из эфира в марте 2022 года, а Комарову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.
Исчезновение Дмитрия КомароваОбраз Дмитрия Комарова, известного своей жизнерадостностью, изменился после его антироссийских высказываний и ограничения доступа к своим программам для россиян.
Ведущий исчез из соцсетей, что породило слухи о его гибели, однако информация о нем появлялась только в украинских источниках. Ранее Комаров уже сталкивался с опасностями: в 2016 году он избежал авиакатастрофы, поменяв рейс в последний момент, а в Папуа Новой Гвинее его жизнь также была под угрозой из-за конфликта с местным племенем.
«Реальный боевой племенной лук! Устанавливает стрелу, натягивает тетиву и целится в меня», — комментировал произошедшее тогда сам путешественник.
По его словам, все произошло мгновенно. На лице людоеда читалось выражение ярости, а рядом находились женщины из его племени, на которых он пытался произвести впечатление. Предсказать, собирается ли местный житель выстрелить, было невозможно, поэтому он поспешил в ближайшее здание и укрылся там. Комаров провел несколько минут внутри, ожидая, когда старейшины приведут нападавшего в чувство.
Перед тем как вернуться в цивилизацию, Дмитрию удалось помириться с агрессивным людоедом. Старейшины поговорили с соплеменником и объяснили ему, что его поведение «плохо отражает на племени».
Следующим жутким инцидентом стало видео, появившееся на YouTube в 2019 году, где утверждалось, что Комарова якобы «расстреляли». Журналист брал интервью у бывшего бандита, но позже выяснили, что этот ролик был постановочным и снимался с участием каскадеров. По мнению поклонников, ведущий использовал этот метод для продвижения новых выпусков.
Личная жизньДмитрий Комаров долгое время наслаждался холостяцкой жизнью, сосредоточившись на съемках программы и зарабатывая более миллиона долларов в год.
В 2016 году он стал судьей на конкурсе «Мисс Украина», где познакомился с Александрой Кучеренко, которая впоследствии победила. Пара тайно поженилась в 2019 году, но в марте 2025 года Комаров подтвердил их развод, заявив, что расстались мирно по обоюдному решению. У них не было детей, но Дмитрий надеется на их появление в будущем, так как две колдуньи предсказали ему двух сыновей.
ПропагандаРоссияне часто интересовались, действительно ли программа «Мир наизнанку» закрыта. По информации украинских СМИ, съемки продолжаются в обычном режиме, однако новые выпуски больше не выходят на российской территории из-за политической ситуации и позиции самого Дмитрия Комарова.
В 2023 году вышли новые выпуски, посвященные Колумбии. Однако осенью того же года Комаров решил представить новый сезон «Мира наизнанку», который будет полностью посвящен Украине.
В 2024 году в эфир вышли 11 выпусков нового сезона с такими названиями, как «Самый большой в мире герб», «Самая опасная профессия – сапер» и «Древние обычаи украинцев». Во всех этих выпусках журналист занимался антироссийской пропагандой, распространяя клевету о действиях России в рамках спецоперации.
Жизнь пошла под откосСразу после начала специальной операции Дмитрий Комаров начал активно заниматься пропагандой. В конце февраля 2022 года он обратился к россиянам, утверждая, что российские телеканалы показывают «фейки» и «чушь», в то время как украинские СМИ якобы отличаются от этого.
«От вас отвернулся весь мир, и вы становитесь изгоями», — заявил он.
Позже Комаров вместе с передовой группой посетил Бучу, откуда распространил недостоверную информацию о якобы «зверствах» российских военных. Узнав о частичной мобилизации в России, он стал призывать своих зрителей сдаваться в плен ВСУ. Его агитация не остановилась на этом: в 2023 году он выпустил документальный проект «Год», посвященный годовщине начала военных действий на Украине. В апреле 2025 года ведущий снял выпуск «Мира наизнанку», в котором рассказывал о работе на украинском заводе, где, как сообщали украинские СМИ, он поработал грузчиком и горновым доменной печи.
Ранее Комаров восхищался неизведанными местами, а теперь его интересы сместились к заводской работе, что позволяет сделать вывод, что его жизнь претерпела значительные изменения после того, как он начал поддерживать пропаганду киевского режима.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.