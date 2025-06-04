Трое российских бойцов вручную оттащили трехтонную пушку Д-30, спасая от дронов

04 июня 2025, 08:37

Фото: iStock/fortton

Трое бойцов артиллерийского расчета, использующего орудие Д-30, проявили героизм и смекалку, сумев вручную эвакуировать свою пушку в укрытие во время налета ударных дронов украинских вооруженных сил. Об этом сообщил командир отделения, гвардии сержант с позывным «Немец», пишет РИА Новости.