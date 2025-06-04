Трое российских бойцов вручную оттащили трехтонную пушку Д-30, спасая от дронов
Трое бойцов артиллерийского расчета, использующего орудие Д-30, проявили героизм и смекалку, сумев вручную эвакуировать свою пушку в укрытие во время налета ударных дронов украинских вооруженных сил. Об этом сообщил командир отделения, гвардии сержант с позывным «Немец», пишет РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел, когда новый артиллерийский расчет перевозил орудие на «Урале». Противник быстро вычислил местоположение и направил несколько ударных дронов на атаку. Водителю удалось сориентироваться, и команда быстро рассредоточилась, оставив пушку на месте.
Когда налет завершился, три бойца взялись за дело и, несмотря на вес орудия в три тонны, оттащили его на руках в безопасное место в лесополосу, тем самым предотвратив его уничтожение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: