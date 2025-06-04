Продвижение в Яблоновке, освобождение Андреевки, удары по местам сборки БПЛА в Одессе: последние новости СВО на 4 июня
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные действия на ряде оперативных направлений. Российская армия сохраняет инициативу, последовательно расширяя зоны контроля и нанося удары по критической инфраструктуре Вооружённых сил Украины. Несмотря на ожесточённое сопротивление, ВС РФ продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты и укрепляя позиции. Подробнее об обстановке в зоне СВО на 4 июня 2025 года расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары по складам и дроны ВСУНа Херсонском направлении российские подразделения сосредоточены на контрбатарейной борьбе и уничтожении артиллерийских позиций противника. За прошедшие сутки уничтожен склад боеприпасов ВСУ, продолжаются удары по военной технике и автомобилям противника. В ответ Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотниками по энергетической подстанции в Геническом районе. В результате более 100 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Запорожское направление: удары по энергосистеме и стабильная линия фронтаВСУ атаковали подстанции в Мелитополе с помощью ударных БПЛА, что привело к масштабному отключению электроэнергии на территории региона. На передовой существенных изменений не зафиксировано, линия фронта остаётся стабильной.
Торецкое направление: продвижение в ЯблоновкеЗападнее Торецка украинским силам удалось временно стабилизировать фронт за счёт переброски резервов. Однако в селе Яблоновка российские подразделения продвинулись вперёд, заняв позиции как в самом населённом пункте, так и на его окраинах. Со стороны Александрополя ВС РФ приблизились к Яблоновке на расстояние около 2,5 км, создавая угрозу окружения украинских сил.
Позиционные бои продолжаются к северу от Торецка, значительных изменений на этом участке не зафиксировано.
Часовоярский участок: наступление в районе Шевченко и СтупочекВ микрорайоне Шевченко российские войска продолжают наступление, ведётся зачистка жилых и хозяйственных построек. Также зафиксированы успехи в районе Ступочек — перекрыты пути снабжения украинских подразделений, уничтожены ротационные силы ВСУ, прибывающие из Константиновки. Несмотря на это, южная часть населённого пункта остаётся под контролем ВСУ.
В районе Предтечино ВС РФ атакуют опорные пункты и места сосредоточения украинских сил. Уничтожены несколько пунктов управления БПЛА и их операторы.
Северское и Краснолиманское направления: бои за Карповку и Зелёную ДолинуНа Северском участке обстановка остаётся прежней: идут позиционные бои в районе Верхнекаменского и к западу от Белогоровки. На Краснолиманском направлении российские силы штурмуют Карповку, закрепившись в восточной и северной её частях. Бои также продолжаются в районах населённых пунктов Зелёная Долина, Колодези и Торское.
Купянское направление: затишье на линии фронтаНа этом участке фронта наблюдается относительное затишье. Бои за Голубовку продолжаются, но данных о продвижении сторон нет.
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Харьковское и Сумское направления: бои в Тёткино и продвижение ВС РФВ районе Харькова сохраняется позиционный характер боевых действий. В Сумской области ВСУ ведут бой в районе села Тёткино (Курская область), включая территорию кладбища и очистных сооружений, а также предпринимают атаки в районе Нового Пути. Российские войска освободили Андреевку и, по предварительным данным, продвинулись вглубь Новониколаевки. Продолжаются бои в районе Варачино и Яблоновки, где ВС РФ расширяют зону контроля.
Угледарское направление: бои у Шевченко и продвижение вглубьЮжнее села Шевченко, в районах Зелёного Поля и Вольного Поля, идут ожесточённые бои. Вдоль восточного берега реки Мокрые Ялы российские силы зачищают позиции ВСУ, продвигаясь в направлении Весёлого и Фёдоровки. К западу от Отрадного ВС РФ выбили противника из ряда укреплений у села Комар. Севернее дороги между Богатырём и Комаром российские подразделения продвинулись на глубину до трёх километров.
В Алексеевке зафиксированы активные боевые действия, в ходе которых ВС РФ закрепились в населённом пункте.
Покровское направление: обострение боёв и освобождение НиколаевкиПокровское направление остаётся одним из наиболее напряжённых. В Орехово ВСУ удерживают позиции в западной части села, тогда как российские войска зачистили лесополосу севернее Котляровки. В Новониколаевке и Новосергеевке продолжаются ожесточённые бои. Поступают сообщения об освобождении Николаевки — пригорода Новоэкономического.
Наступление активно поддерживается авиацией: применяются фугасные и корректируемые авиабомбы (ФАБ и КАБ) по украинским позициям.
Удары по инфраструктуре и работа ПВО: ночь с 3 на 4 июняЗа минувшую ночь средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над территориями трёх российских регионов и акваторией Азовского моря. В Курской области зафиксированы атаки на здание районной администрации, дом культуры и школу. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по военной инфраструктуре в восьми регионах Украины. В Харьковской области уничтожен склад «Новой почты», использовавшийся для хранения амуниции. В Одесской области повреждены терминалы хранения иностранных поставок и логистические объекты.
Также под ударами оказались промышленные предприятия, задействованные в производстве компонентов для БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.