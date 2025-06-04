04 июня 2025, 10:49

Фото: istockphoto / Evgeny555

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные действия на ряде оперативных направлений. Российская армия сохраняет инициативу, последовательно расширяя зоны контроля и нанося удары по критической инфраструктуре Вооружённых сил Украины. Несмотря на ожесточённое сопротивление, ВС РФ продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты и укрепляя позиции. Подробнее об обстановке в зоне СВО на 4 июня 2025 года расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: удары по складам и дроны ВСУ

Запорожское направление: удары по энергосистеме и стабильная линия фронта Торецкое направление: продвижение в Яблоновке Часовоярский участок: наступление в районе Шевченко и Ступочек Северское и Краснолиманское направления: бои за Карповку и Зелёную Долину Купянское направление: затишье на линии фронта Харьковское и Сумское направления: бои в Тёткино и продвижение ВС РФ Угледарское направление: бои у Шевченко и продвижение вглубь Покровское направление: обострение боёв и освобождение Николаевки Удары по инфраструктуре и работа ПВО: ночь с 3 на 4 июня

Херсонское направление: удары по складам и дроны ВСУ



Запорожское направление: удары по энергосистеме и стабильная линия фронта

Торецкое направление: продвижение в Яблоновке

Часовоярский участок: наступление в районе Шевченко и Ступочек

Северское и Краснолиманское направления: бои за Карповку и Зелёную Долину

Купянское направление: затишье на линии фронта

Трое российских бойцов вручную оттащили трехтонную пушку Д-30, спасая от дронов

Харьковское и Сумское направления: бои в Тёткино и продвижение ВС РФ

Угледарское направление: бои у Шевченко и продвижение вглубь

Покровское направление: обострение боёв и освобождение Николаевки

Удары по инфраструктуре и работа ПВО: ночь с 3 на 4 июня