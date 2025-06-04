«Неужели еще не поняли? На Западе вас обнулят»: Миронов призвал олигархов в РФ «скинуться» на СВО
Депутат Миронов призвал олигархов в РФ сделать доброе дело и «скинуться» на СВО
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал российских олигархов объединиться и финансово поддержать специальную военную операцию (СВО). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — заявил политик.Депутат Госдумы назвал неприемлемой ситуацию, при которой состояния богатейших граждан РФ продолжают расти ускоренными темпами на фоне СВО и стагнации экономики. Такая ситуация — «неприличная и вызывающая». Миронов напомнил, что фракция СРЗП неоднократно предлагала пополнить бюджет за счет прогрессивного НДФЛ, налога на роскошь и солидарного сбора с крупнейших состояний.
«Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет», — в то же время признал он.Миронов обратил внимание на прецедент с попыткой Великобритании конфисковать у Романа Абрамовича 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси». Англичане хотели отправить деньги для поддержки Украины.
«Неужели наши олигархи еще не поняли: (...) как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России», — подвел итог Миронов.Он также призвал бизнес-элиту открыто объявить о своей финансовой поддержке СВО, подчеркнув, что добрые дела не стоит скрывать.