«Неужели еще не поняли? На Западе вас обнулят»: Миронов призвал олигархов в РФ «скинуться» на СВО

04 июня 2025, 05:33

Депутат Миронов призвал олигархов в РФ сделать доброе дело и «скинуться» на СВО

Фото: iStock/gopixa

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал российских олигархов объединиться и финансово поддержать специальную военную операцию (СВО). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.







«Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — заявил политик.

Сергей Миронов (Фото: РИА Новости/Александр Астафьев)



«Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет», — в то же время признал он.

«Неужели наши олигархи еще не поняли: (...) как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России», — подвел итог Миронов.