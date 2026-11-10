«Добавляют масла в огонь»: Россиянам рассказали, чем могут закончиться переговоры РФ, Украины и США

10 ноября 2026, 11:33

Фото: istockphoto/ffikretow

Во вторник, 10 ноября, начался новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США. Обсуждение рассчитано на два дня.





Астролог, таролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что с точки зрения астрологии для переговоров день сегодня двойственный.





«С одной стороны, сегодня действуют вторые лунные сутки — день наиболее подходящий для нового старта, и переговоры, начатые в этот день, могли бы принести положительные результаты. Вторит этому и положение Луны — она переходит в знак Стрельца, который отвечает за иностранные связи и благоприятствует делам, идущим за рубежом», — сказал он.

«Но, к сожалению, картину портит ретроградный Меркурий, который сейчас идёт по знаку Скорпиона. И Венера тоже находится в ретроградном движении. В данном случае это указывает на то, что любые достигнутые сегодня договорённости вскоре будут пересмотрены или вообще будут забыты. Ретро-Венера тоже притормаживает положительный эффект от положения в Весах и аспекта с Марсом», — объяснил Зак.

«Как итог: сегодняшний день покажет нам стремление всех сторон решить конфликт мирным путём. Но на сегодняшний день это будет лишь внешняя демонстрация намерения, которая к реальным действиям пока не ведёт», — резюмировал собеседник.