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В Осло стартовали переговоры Украины и США

Фото: Istock/Yaraslau Mikheyeu

Делегации Украины и США начали переговоры в Осло — столице Норвегии. Об этом сообщают украинские СМИ.



В переговорном процессе участвуют лидер киевского режима Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Кроме того, к ним присоединятся премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.

Отмечается, что в переговорах в Осло участвуют глава офиса Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса президента Сергей Кислица.

На переговорах в Осло американская сторона планирует добиться от Зеленского согласия на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией.

Ольга Щелокова

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