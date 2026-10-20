В Осло стартовали переговоры Украины и США
Делегации Украины и США начали переговоры в Осло — столице Норвегии. Об этом сообщают украинские СМИ.
В переговорном процессе участвуют лидер киевского режима Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Кроме того, к ним присоединятся премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.
Отмечается, что в переговорах в Осло участвуют глава офиса Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса президента Сергей Кислица.
На переговорах в Осло американская сторона планирует добиться от Зеленского согласия на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией.
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