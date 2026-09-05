Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились более трёх часов

05 сентября 2026, 23:24

Джарен Кушнер, Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле по поводу урегулирования украинского конфликта. Стороны общались более трёх часов, сообщают российские СМИ.