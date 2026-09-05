Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились более трёх часов
Завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле по поводу урегулирования украинского конфликта. Стороны общались более трёх часов, сообщают российские СМИ.
Встреча проходила в закрытом формате. Журналисты выяснили, что американцы передали благодарность российскому лидеру от семьи экс-морпеха Роберта Гилмана за его освобождение из-под стражи.
Путин отметил, что Украина значительно снизила интенсивность обстрелов во время прилёта делегации США. По его словам, российские войска не наносили ударов по позициям ВСУ с полуночи 5 сентября. После переговоров с президентом России спецпосланники Трампа направятся в Киев.
Другие заявления Путина:
• Киев опубликовал призыв о широком перемирии, но Россия не обсуждала его с Украиной;
• Трамп не оставляет попыток внести вклад в урегулирование конфликта с Украиной;
• Уровень доверия к американскому посредничеству высокий;
• Россия сделает всё, что от неё зависит, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в лице американской делегации.
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