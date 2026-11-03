Песков анонсировал переговоры России, США и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры с участием России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом пишет ТАСС.
Ожидается, что американская сторона выступит посредником на этих консультациях, которые станут первым с февраля этого года возобновлением содержательных переговоров по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее спецпосланник США Стив Уиткофф в социальных сетях, в повестку рабочего раунда в Абу-Даби входят гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные меры и конкретные пути завершения боевых действий.
По данным американской стороны, Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер будут представлять США в качестве главных переговорщиков. Песков ранее отмечал, что президент России Владимир Путин определил тематику переговоров — акцент сделают на обсуждении гарантий безопасности для России и Украины после перехода к мирному урегулированию, при этом не исключается участие европейских стран в обсуждении соответствующих архитектур в будущем.
Перед стартом переговоров 10 ноября американская делегация планирует провести рабочие консультации в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО, сосредоточившись на координации гарантий безопасности для Украины и будущей архитектуры европейской безопасности. Между тем позиции Москвы и Киева по ключевым вопросам остаются острыми.
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