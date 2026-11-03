Песков анонсировал переговоры России, США и Украины

03 ноября 2026, 12:38

Переговоры с участием России, США и Украины пройдут в ОАЭ 10-11 ноября — Песков

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры с участием России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом пишет ТАСС.