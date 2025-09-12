Дочь против политики отца, а девятилетний сын командует ВСУ: какие тайны скрывает семья Зеленских?
Владимир Зеленский и его супруга Елена воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла. Об их жизни известно немного: местонахождение семьи в условиях конфликта держится в секрете, а вокруг судьбы наследников Зеленского ходит множество слухов. Подробнее о том, что происходит в семье бывшего КВНщика, расскажет «Радио 1».
Александра Зеленская: от экранов к гуманитарным наукамВладимир и Елена поженились в 2003 году, а через год у них родилась дочь Александра. Девочка с раннего возраста оказалась в центре внимания. К 10 годам она дебютировала в кино — сыграла эпизодическую роль в фильме «Восемь новых свиданий», где снимался и её отец. Позже Александра попробовала себя в юмористическом шоу «Рассмеши комика. Дети», в котором Зеленский был судьёй.
Училась дочь Владимира в элитной Новопечерской школе Киева. Однако особенно заметной для публики она стала во время президентской кампании отца. Александра активно участвовала в мероприятиях, поддерживая кандидатуру Зеленского.
В 2022 году она окончила школу. Тогда появились предположения, что девушка продолжит образование за границей, тем более с учетом ситуации в стране. Но Елена Зеленская опровергла эти слухи: по её словам, дочь будет продолжать обучение на Украине, а ее выбор связан с «важными семейными обстоятельствами».
Многие эксперты расценили это как имиджевый шаг семьи Зеленских. При этом данных о том, в каком вузе обучается девушка, нет. Известно лишь, что её интересы связаны с гуманитарной сферой.
Кирилл Зеленский: школьник и «маленький политолог»Кирилл Зеленский родился в январе 2013 года. Как и сестра, он пошёл учиться в Новопечерскую школу. По словам Елены Зеленской, мальчик с раннего возраста проявлял интерес к политике. В одном из интервью она рассказывала, что девятилетний Кирилл пытался давать советы отцу по вопросам военного и политического характера.
Эти признания вызвали бурную реакцию в обществе: пользователи соцсетей и военные эксперты критиковали то, что Владимир Зеленский обсуждает с ребёнком темы обороны страны. Так личные откровения семьи Зеленских вызвали широкий общественный резонанс.
Конфликты внутри семьи и слухи о документахВнешне демонстрируя сплочённость, семья Зеленского неоднократно становилась объектом обсуждений. По сообщениям ряда СМИ, дочь Александра якобы выступала против выдвижения отца на второй срок. В украинском сегменте социальных сетей появлялись публикации о её критике взглядов Зеленского и несогласии с его политическим курсом. Официальные источники подобные сведения опровергали.
Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 годуВладимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2024 год. Согласно документу, общий доход семьи главы государства составил 15,3 млн гривен (около $368,6 тыс.). Заработок семьи формировался из нескольких статей:
- заработная плата Владимира Зеленского;
- проценты по банковским вкладам;
- сдача недвижимости в аренду;
- облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).