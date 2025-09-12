12 сентября 2025, 12:15

Владимир Зеленский с семьей

Владимир Зеленский и его супруга Елена воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла. Об их жизни известно немного: местонахождение семьи в условиях конфликта держится в секрете, а вокруг судьбы наследников Зеленского ходит множество слухов. Подробнее о ​том, ​что происходит в семье бывшего КВНщика, расскажет «Радио 1».





Содержание Александра Зеленская: от экранов к гуманитарным наукам Кирилл Зеленский: школьник и «маленький политолог» Конфликты внутри семьи и слухи о документах Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году

Александра Зеленская: от экранов к гуманитарным наукам

Елена Зеленская с дочерью

Кирилл Зеленский: школьник и «маленький политолог»

Конфликты внутри семьи и слухи о документах

Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году