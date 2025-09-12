В Белгородской области 24 человека пострадали и один погиб из-за атаки БПЛА ВСУ

12 сентября 2025, 09:30

Фото: iStock/sudok1

В Белгородской области 24 человека пострадали и один погиб в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Как отметил губернатор, Белгородская область продолжает отбивать массированную атаку дронов ВСУ, которая продолжается двое суток. За это время пострадали 24 человека. Вчера погиб один мирный житель.





«Вчера, к большому горю, погиб один человек... За 2 дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека», — пишет Гладков.