В Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому микроавтобусу

12 сентября 2025, 08:56

Богомаз: в Брянской области семь человек пострадали при атаке на микроавтобус

Фото: iStock/Iulianna Est

ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.