В Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому микроавтобусу
ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что пострадали водитель, четверо пассажиров и два бойца бригады «Барс-Брянск». По его словам, после удара по микроавтобусу водитель, стремясь увести транспорт от повторных атак и оперативно оказать помощь пассажирам, доехал до блок-поста «Барс-Брянск». В процессе эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса ВСУ снова нанесли целенаправленный удар.
Богомаз охарактеризовал произошедшее как «варварское преступление киевского режима» и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
