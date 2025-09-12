Принц Гарри неожиданно приехал в Киев
Принц Гарри прибыл в Киев после приглашения украинского правительства
Британский принц Гарри приехал на Украину. Об этом пишет The Guardian.
Согласно информации издания, Гарри приехал в Киев после приглашения украинского правительства. Во время визита британский принц планирует встретиться с премьером Украины Юлией Свириденко.
Уточняется, что Гарри и его команда фонда Invictus Games хотят детально обсудить инициативы по поддержке и реабилитации раненых. По словам принца, перед поездкой он получил разрешение на визит от британского правительства и своей жены.
