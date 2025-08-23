Долг перед Климовой, поддержка СВО и личная жизнь: что известно об актёре Игоре Петренко
Актёр Игорь Петренко продолжает сниматься в кино. О личной жизни артиста, о том, погасил ли он многомиллионный долг по алиментам и почему поддерживает спецоперацию, читайте в материале «Радио 1».
Выплатил долг по алиментам
Игорь Петренко полностью погасил долг по алиментам перед бывшей супругой — актрисой Екатериной Климовой. Многодетный отец выплатил около 10 млн рублей. Как писал «СтарХит», после развода Климова и Петренко заключили соглашение, согласно которому актёр должен был выплачивать бывшей жене определенную сумму на содержание сыновей, однако в какой-то момент Игорь не справился с обязательствами.
Долг многодетного отца перед экс-супругой перевалил за 10 млн рублей. Во время пандемии доходы Петренко сильно уменьшились, так как занятость в театре и кино в этот период значительно снизилась. К тому же в новом браке, с актрисой Кристиной Бродской, у артиста родились три дочки. Петренко попытался уменьшить сумму выплат Климовой и обращался с соответствующим иском в суд, но получил отказ.
По данным СМИ, чтобы полностью расплатиться с Климовой, актёру понадобилось полтора года. Крупные переводы он совершил летом и осенью 2024 года, выплатив бывшей жене сначала почти 3, а потом 5 млн рублей. Сейчас, согласно информации на сайте судебных приставов, Петренко осталось выплатить всего лишь 15 тысяч рублей.
Личная жизнь Игоря Петренко
Актёр был трижды женат. Первый брак он заключил в 2000 году с актрисой Ириной Леоновой. Спустя четыре года пара развелась, артист начал отношения с другой коллегой — Екатериной Климовой, с которой вместе работал над сериалом «Московские окна». Пара поженилась в 2004 году, в браке родились двое сыновей: Матвей и Корней. В 2014 году Петренко и Климова сообщили о расставании. Артист в 2024 году признался, что сейчас редко видится с детьми.
В 2016 году актёр женился на Кристине Бродской. В браке родилось три дочки: София-Каролина, Мария и Ева.
Отношение к СВО
В марте 2022 года Игорь Петренко сообщил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО), подписав соответствующее обращение. С 2014 года он регулярно посещает Донбасс с гуманитарными миссиями. По словам актёра, каждая поездка связана с определёнными рисками, и он вместе со своей командой всегда готов к ним. В феврале 2024 года в эфире программы «Так сказать» Игорь Петренко обратился к деятелям культуры, которые осудили спецоперацию.
«Художники есть разные. Но самое главное — не начинай способствовать врагу, не надо подрывать изнутри, не надо быть иноагентом, поддерживать врага. <…> [Даже если что-то] неправильно, ты должен всё равно быть со своими, со своей семьёй. Наша семья сейчас в драке находится — либо не мешай, либо поддерживай. Всё», — сказал актёр.Петренко отказывается что-либо доказывать коллегам, которые в период спецоперации отмалчиваются, но ездят по фестивалям и ходят по красным дорожкам.