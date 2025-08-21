«Главное — удержаться на плаву»: певица Татьяна Буланова о проблемах с семейным бизнесом
Певица Татьяна Буланова пытается сохранить семейный бизнес
Бизнес певицы Татьяны Булановой испытывает серьёзные трудности: семейный ресторан накопил долг в 16 миллионов рублей. Общественная Служба Новостей попыталась выяснить, какие шаги намерена предпринять звезда и удастся ли сохранить заведение.
По словам Булановой, она всегда мечтала о собственном деле и вкладывалась в концепцию — семейный ресторан с итальянской кухней, но в последние годы развивать проект стало крайне непросто. Кроме того, у певицы участились гастроли, и она стала меньше успевать контролировать всё лично. Буланова подчеркнула, что пока не собирается закрывать ресторан и рассчитывает на помощь специалистов по антикризисному управлению, к которым обратилась.
«Посмотрим, как все получится, не хочу загадывать. Сейчас главное — удержаться на плаву, что называется», — сказала знаменитость.
Сейчас певица много находится в разъездах, причём её популярность недавно выросла и среди молодёжи, в том числе зумеров, что также влияет на её рабочий график.