«Главное — удержаться на плаву»: певица Татьяна Буланова о проблемах с семейным бизнесом

21 августа 2025, 17:03

Певица Татьяна Буланова пытается сохранить семейный бизнес

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бизнес певицы Татьяны Булановой испытывает серьёзные трудности: семейный ресторан накопил долг в 16 миллионов рублей. Общественная Служба Новостей попыталась выяснить, какие шаги намерена предпринять звезда и удастся ли сохранить заведение.





По словам Булановой, она всегда мечтала о собственном деле и вкладывалась в концепцию — семейный ресторан с итальянской кухней, но в последние годы развивать проект стало крайне непросто. Кроме того, у певицы участились гастроли, и она стала меньше успевать контролировать всё лично. Буланова подчеркнула, что пока не собирается закрывать ресторан и рассчитывает на помощь специалистов по антикризисному управлению, к которым обратилась.





«Посмотрим, как все получится, не хочу загадывать. Сейчас главное — удержаться на плаву, что называется», — сказала знаменитость.