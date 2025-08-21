Лоза назвал «отпуском» отъезд не критиковавших Россию звезд
Певец Юрий Лоза в комментарии «Татар‑информу» заявил, что тех граждан, кто уехал из России с начала СВО, но за границей не оскорблял страну и не перечислял деньги в поддержку Украины, можно считать находившимися в отпуске.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не допускать вернувшихся после начала СВО россиян к работе в госорганах и госкомпаниях. По мнению Лозы, многое зависит от их поведения за рубежом: если человек ничего не говорил против России, не поддерживал её противников и не отправлял им деньги, то его отсутствие — это просто «отпуск».
В качестве примера он привёл Валерия Леонтьева, который уехал в США, но не вызывает нареканий у российских коллег и, по его словам, в случае возвращения вряд ли столкнётся с препятствиями.
Собеседник агентства рассуждал также о возможном введении дополнительных ограничений для релокантов.
