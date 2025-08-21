Лоза назвал «отпуском» отъезд не критиковавших Россию звезд

21 августа 2025, 16:12

Лоза: если уехавшие из РФ заезды не помогали ВСУ, то их отъезд — это отпуск

Юрий Лоза (Фото РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза в комментарии «Татар‑информу» заявил, что тех граждан, кто уехал из России с начала СВО, но за границей не оскорблял страну и не перечислял деньги в поддержку Украины, можно считать находившимися в отпуске.