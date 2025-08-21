«Скакал на бандеровских шабашах?»: Милонов призвал проверять возвращающихся в РФ звёзд шоу-бизнеса

21 августа 2025, 15:56

Милонов призвал проверять решивших вернуться в РФ звёзд шоу-бизнеса

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверять представителей российского шоу-бизнеса, которые покинули страну, но позже приняли решение вернуться.





По словам Милонова, каждого, кто возвращается с фактически территории противника, следует проверять на предмет участия «в фестивале шаровар и вышиванок», а также определять, кому стоит разрешить вернуться на сцену, а кого «отправить в кружок тюремной самодеятельности».





«Скакал на бандеровских шабашах? Теперь Родина имеет право спросить с тебя за каждый косой взгляд в сторону России», — заявил Милонов в беседе с RT.

«Безусловно, подозрения в отношении людей, которые после 2022 года покинули Россию и уехали за границу, в отношении мотивов, почему это они сделали и как они относятся к нашей стране и к специальной военной операции, существуют. И, на мой взгляд, во многом обоснованы», — сказал Матвеев.