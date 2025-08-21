«Скакал на бандеровских шабашах?»: Милонов призвал проверять возвращающихся в РФ звёзд шоу-бизнеса
Милонов призвал проверять решивших вернуться в РФ звёзд шоу-бизнеса
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверять представителей российского шоу-бизнеса, которые покинули страну, но позже приняли решение вернуться.
По словам Милонова, каждого, кто возвращается с фактически территории противника, следует проверять на предмет участия «в фестивале шаровар и вышиванок», а также определять, кому стоит разрешить вернуться на сцену, а кого «отправить в кружок тюремной самодеятельности».
«Скакал на бандеровских шабашах? Теперь Родина имеет право спросить с тебя за каждый косой взгляд в сторону России», — заявил Милонов в беседе с RT.
Тем временем депутат Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что нельзя считать «неблагонадежными лицами» абсолютно всех релокантов.
«Безусловно, подозрения в отношении людей, которые после 2022 года покинули Россию и уехали за границу, в отношении мотивов, почему это они сделали и как они относятся к нашей стране и к специальной военной операции, существуют. И, на мой взгляд, во многом обоснованы», — сказал Матвеев.
При этом он обратил внимание, что люди могли переехать за границу в силу работы или учёбы, поэтому не все релоканты являются неблагонадежными лицами по отношению к России.
Тем не менее Матвеев считает, что релокантам не место на госслужбе. Кроме того, у всех возвращающихся необходимо выяснять причину отъезда из страны.