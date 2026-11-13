Долги, зависимость и развод: как сложилась жизнь Трескунова* после осуждения СВО и где сейчас звезда «Ивановых-Ивановых»?
Семен Трескунов* начал сниматься еще в детстве и стал известен благодаря фильмам «Призрак» и «Хороший мальчик», а также сериалу «Ивановы-Ивановы». Позже актер покинул Россию и столкнулся с трудностями в эмиграции. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и начало карьеры Семена Трескунова*Семен Трескунов* родился в Москве 14 ноября 1999 года. В детстве он занимался плаванием, посещал курсы актерского мастерства и увлекался виндсерфингом, сноубордом и коньками. В 2021 году в программе «А поговорить?» артист рассказал о своей семье. Его биологические родители развелись, когда ему исполнилось три года. По решению суда мальчик остался с отцом. Женщина, которую многие считали матерью актера, оказалась его мачехой.
В киноиндустрию Семен* попал благодаря ей. Она ходила на кастинги для съемок в рекламе и однажды взяла с собой детей. Мальчику и его младшему брату Якову понравилась эта атмосфера, после чего они тоже начали посещать пробы. Первым успехом будущего актера стал кастинг для рекламы МТС. В 2017 году юноша окончил школу. Продолжать учебу на актерском факультете он не захотел: ему казалась ближе режиссура.
Фильмы и сериалы с Семеном Трескуновым*К совершеннолетию в фильмографии Трескунова* насчитывалось почти 50 картин. Зрители запомнили его по фильмам «Призрак», «Хороший мальчик», «Т-34», «Волшебник» и «Родные». Он также снимался в проектах «Зеленый фургон. Совсем другая история», «Рашн Юг/Совершенно летние» и «Ивановы-Ивановы». В 18 лет артист начал жить отдельно от родителей. В тот период в его карьере наступило затишье, а сам он переживал личностный кризис. Чтобы уйти от реальности, молодой человек прибегал к алкоголю и запрещенным веществам.
Почему Семен Трескунов* уехал из РоссииВ январе 2021 года актер публично поддержал Алексея Навального**. Он также ответил режиссеру Никите Михалкову, который критиковал артистов с оппозиционными взглядами. Позже Трескунов* уехал в Израиль и получил гражданство этой страны. В социальных сетях появилась фотография с его новым паспортом. Затем артист жил в Стамбуле, а в конце 2022 года вместе с женой оказался в Барселоне.
В Испании Семен* начал учить язык. Он признавался, что эмиграция дается ему непросто: работы не хватало, а накопления, сделанные за годы съемок в России, быстро сокращались. Весной 2024 года Минюст РФ внес актера в реестр иноагентов. В России против него возбудили два дела из-за нарушения законодательства об иностранных агентах. По данным исходного материала, общая сумма штрафов составляет почти 100 тысяч рублей.
Жена и личная жизнь Семена Трескунова*Актер долго не раскрывал подробности личной жизни. В интервью журналу «Кинорепортер» он говорил о возлюбленной, но не называл ее имени. В 2022 году Трескунов* женился на Аните Ахмадуллиной. Пара обменялась кольцами в МФЦ и вместо пышной свадьбы устроила вечеринку для друзей. Детей в этом браке у актера не появилось. В феврале 2025 года артист сообщил в интервью, что холост.
Чем занимается Семен Трескунов* в эмиграцииЗа границей актерская карьера Трескунова* развивается менее активно, чем в России. Артист получает небольшие роли и участвует в театральных проектах. В частности, он присоединился к спектаклю Алексея Гайлита «Чемодан», созданному по рассказам Сергея Довлатова.
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