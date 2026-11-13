13 ноября 2026, 15:02

Семен Трескунов* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Семен Трескунов* начал сниматься еще в детстве и стал известен благодаря фильмам «Призрак» и «Хороший мальчик», а также сериалу «Ивановы-Ивановы». Позже актер покинул Россию и столкнулся с трудностями в эмиграции. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры Семена Трескунова* Фильмы и сериалы с Семеном Трескуновым* Почему Семен Трескунов* уехал из России Жена и личная жизнь Семена Трескунова* Чем занимается Семен Трескунов* в эмиграции

Детство и начало карьеры Семена Трескунова*

Фильмы и сериалы с Семеном Трескуновым*

Семен Трескунов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Почему Семен Трескунов* уехал из России

Жена и личная жизнь Семена Трескунова*

Чем занимается Семен Трескунов* в эмиграции

* Семен Трескунов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

** Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму