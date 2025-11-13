Долги, зависимость и развод: жизнь Трескунова* перевернулась после осуждения СВО. Где сейчас скитается звезда «Ивановы-Ивановы»?
Семен Трескунов* с юности был не по годам рассудителен и серьезен. Начав карьеру в детстве, он долго искал свою роль для достижения славы. Однако, достигнув успеха в России, он предал свою родину и выбрал путь эмиграции. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Семена Трескунова*Семен Трескунов* родился в Москве 14 ноября 1999 года. С самого детства он увлекался плаванием и посещал курсы актерского мастерства. Юноша также обожал кататься на виндсерфе, сноуборде и коньках. В 2021 году, во время участия в программе «А поговорить?», он поделился неожиданной семейной тайной. Оказалось, что женщина, которую все считали его матерью, на самом деле — мачеха. Биологическая мама развелась с отцом, когда мальчику было три года, по решению суда он остался жить с папой.
Парень попал в мир кино благодаря случайности. Его мачеха всегда мечтала о съемках в рекламе и часто ходила на кастинги. Однажды ей пришло в голову взять с собой детей. Мальчику и его младшему брату Якову так понравился этот процесс, что они начали посещать их вместе. Первым успехом Семена* стал кастинг для рекламы МТС. В 2017-м парень окончил школу, но не захотел учиться на актера, чувствуя, что по душе ему ближе режиссура.
Стремясь избавиться от родительского контроля, актер с 18 лет начал жить отдельно. Со временем он адаптировался к новой жизни и научился готовить. По стечению обстоятельств в этот период в творческой биографии Трескунова* случился застой, артист начал переживать личностный кризис. Чтобы уйти от реальности, молодой человек прибегал к помощи алкоголя и запрещенных веществ.
Фильмы с Семеном Трескуновым*К совершеннолетию в послужном списке Семена* значилось почти полсотни картин. Он стал известен зрителям благодаря таким фильмам, как «Призрак», «Хороший мальчик», «Т-34», «Волшебник», «Зеленый фургон. Совсем другая история», «Родные», «Рашн Юг/Совершенно летние» и «Ивановы-Ивановы».
Трескунов* в эмиграцииВ январе 2021 года Трескунов* заявил о своей гражданской позиции и поддержал Алексея Навального**. Он также ответил Никите Михалкову, который критиковал артистов с оппозиционными взглядами. В конце сентября стало известно, что мужчина уехал в Израиль и получил гражданство. В соцсетях появилось фото с его новым паспортом.
В конце 2022 года Семен* и его жена оказались в Барселоне, а до этого они жили в Стамбуле. В Испании он начал учить испанский язык. Актер признался, что эмиграция дается ему нелегко. У него нет работы, а финансовые запасы, накопленные за годы съемок в России, быстро иссякают. Весной 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.
Личная жизнь Семена Трескунова*Личная жизнь Семена Трескунова* в последние годы привлекает много внимания. В интервью он говорил, что с появлением популярности его сверстники не стали к нему относиться иначе. В школе девочки не проявляли к нему особого интереса — он оставался для них просто одноклассником. До седьмого класса юноша был настоящим «ботаном». Даже став известным, он долго не хотел делиться информацией о своей девушке.
«Надеюсь, что она — первая и последняя. Оставим в тайне, кто она и чем занимается. На самом деле осознание того, что рядом есть человек, которого ты можешь любить, боготворить, очень круто — придает силы. Не знаю, бывает ли в жизни что-то сильнее и ярче, чем это чувство», — рассказал он в интервью журналу «Кинорепортер».
В 2022 году актер порадовал и удивил своих поклонников новостью о женитьбе. Его избранницей стала 20-летняя Анита Ахмадуллина. Молодожены даже не захотели дожидаться очереди в загсе, обменявшись кольцами прямо в МФЦ. Не было и пышной свадьбы — просто вечеринка с друзьями. Стать родителем в этом браке Семену* не удалось. В феврале 2025 года он дал интервью, в котором подтвердил, что холост.
Семен Трескунов* сейчасСемен Трескунов*, который когда-то блистал на российской сцене, сейчас переживает не лучшие времена за границей. Его карьера в эмиграции не так активна, как была в России, он вынужден довольствоваться небольшими ролями. Присоединившись к спектаклю Алексея Гайлита «Чемодан», основанному на рассказах Сергея Довлатова, он пытается найти себя среди эмигрантов, но это явно не то, о чем он мечтал.
В то время как его коллеги продолжают получать главные роли и признание в РФ, Семен* сталкивается с проблемами. В России на него накладывают штрафы за нарушение закона об иностранных агентах. Возбуждено два дела, по которым он должен почти 100 тысяч рублей. Его выбор предать родину и начать новую жизнь за границей обернулся для него неудачами и финансовыми трудностями. Судебные разбирательства и мелкие роли — вот цена его эмиграции.