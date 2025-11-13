Популярный российский рэпер задумался о коллаборации с Сосо Павлиашвили
Рэпер OG Buda намерен записать трек с Сосо Павлиашвили
На презентации трибьют‑альбома Loc‑Dog «16/36» и одноимённого документального фильма рэпер Григорий Ляхов (OG Buda) поделился мечтой о совместном проекте с легендарным исполнителем российской эстрады Сосо Павлиашвили. Об этом пишет Super.
В беседе с изданием артист рассказал, что открыт к сотрудничеству с разными музыкантами, однако особенно хотел бы записать трек с грузинским певцом.
«Я бы очень хотел поработать с Павлиашвили. Просто герой моего детства. Его песню "Радовать" я слушал триллиарды раз», — признался OG Buda.Рэпер уточнил, что идея совместной композиции обсуждается уже давно. Пока ему не удаётся завершить демо‑версию трека, чтобы представить её певцу. Тем не менее OG Buda не теряет надежды воплотить эту творческую задумку в реальность.