Популярный российский рэпер задумался о коллаборации с Сосо Павлиашвили

13 ноября 2025, 08:37

Рэпер OG Buda намерен записать трек с Сосо Павлиашвили

Григорий Ляхов (Фото: Telegram / @budaog)

На презентации трибьют‑альбома Loc‑Dog «16/36» и одноимённого документального фильма рэпер Григорий Ляхов (OG Buda) поделился мечтой о совместном проекте с легендарным исполнителем российской эстрады Сосо Павлиашвили. Об этом пишет Super.





В беседе с изданием артист рассказал, что открыт к сотрудничеству с разными музыкантами, однако особенно хотел бы записать трек с грузинским певцом.



«Я бы очень хотел поработать с Павлиашвили. Просто герой моего детства. Его песню "Радовать" я слушал триллиарды раз», — признался OG Buda.