01 июля 2026, 08:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Подразделения группировки войск «Север» одновременно решают боевые задачи и оказывают поддержку мирному населению в приграничной зоне. Пока одни расчеты выявляют и уничтожают военную инфраструктуру противника, другие доставляют гуманитарную помощь тем, кто остается жить рядом с линией боевого соприкосновения. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Точные удары по выявленным целям Связь без перебоев в зоне СВО Помощь жителям приграничных территорий Как осуществляется доставка гуманитарных грузов

Точные удары по выявленным целям

Фото: iStock/NiseriN

Связь без перебоев в зоне СВО

Помощь жителям приграничных территорий

Фото: iStock/Jovanmandic

Как осуществляется доставка гуманитарных грузов