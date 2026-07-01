Доставка гумпомощи, поддержка жителей приграничья и точные удары по украинским целям: последние новости СВО на 1 июля
Подразделения группировки войск «Север» одновременно решают боевые задачи и оказывают поддержку мирному населению в приграничной зоне. Пока одни расчеты выявляют и уничтожают военную инфраструктуру противника, другие доставляют гуманитарную помощь тем, кто остается жить рядом с линией боевого соприкосновения. Подробности — в материале «Радио 1».
Точные удары по выявленным целям
Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению объектов военной инфраструктуры противника. Во время воздушной разведки операторы беспилотников выявляют места размещения полевых узлов связи, оснащенных терминалами спутниковой системы «Старлинк», а также вычисляют расположение блиндажей и опорных пунктов.
Постоянный мониторинг местности с последующей доразведкой позволяет обнаруживать не только позиции противника, но и полевые пункты хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта ВСУ. После подтверждения целей полученные координаты без промедления передаются ударным расчетам.
Для поражения обнаруженных объектов применяются FPV-дроны и ударные беспилотники самолетного типа. Они оснащены осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами, что позволяет наносить удары по различным типам целей, отметили в Минобороны РФ.
Связь без перебоев в зоне СВО
Эффективность выполнения задач обеспечивается за счет устойчивого взаимодействия между расчетами и командными пунктами. Для этого используются штатные средства связи с применением беспроводных и оптоволоконных каналов.
Подразделения беспилотных систем продолжают последовательно выявлять и уничтожать средства связи, склады, объекты материально-технического обеспечения, блиндажи и другие элементы военной инфраструктуры противника, снижая его боеспособность.
Помощь жителям приграничных территорий
Параллельно с выполнением боевых задач военнослужащие 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север», действующие на Сумском направлении, продолжают оказывать адресную гуманитарную помощь мирным жителям, проживающим в приграничной зоне.
Очередной выезд состоялся в один из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от государственной границы. Местному населению передали продуктовые наборы, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также лекарственные препараты, которые особенно востребованы среди пожилых людей и семей с детьми.
Как осуществляется доставка гуманитарных грузов
Доставка гуманитарных грузов проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Передвижение осуществляется только после тщательной проверки маршрутов саперами, а сами группы прикрываются средствами радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп, что позволяет снизить риск атак беспилотников противника.
Гуманитарная миссия 145-го полка морской пехоты остается частью системной работы группировки войск «Север» по поддержке мирного населения в зоне ответственности. Помощь оказывается на регулярной основе всем, кто в ней нуждается.