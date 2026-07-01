Новобранец «Фил» помог спасти «Град» во время атаки дронов

01 июля 2026, 07:20

Новобранец помог защитить РСЗО «Град», первым заметив и обезвредив его

Фото: iStock/Terry Papoulias

Командир взвода Иван Рязанцев рассказал, что новобранец с позывным «Фил» помог расчету группировки войск «Центр» уберечь РСЗО «Град» во время налета украинских беспилотников на днепропетровском направлении. Об этом пишет РИА Новости.