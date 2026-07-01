Новобранец «Фил» помог спасти «Град» во время атаки дронов
Командир взвода Иван Рязанцев рассказал, что новобранец с позывным «Фил» помог расчету группировки войск «Центр» уберечь РСЗО «Град» во время налета украинских беспилотников на днепропетровском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По словам мужчины, молодой боец прибыл в подразделение совсем недавно и в первый месяц службы вошел в расчет, противодействующий БПЛА. Во время дежурства он первым заметил FPV-дрон, устроивший засаду у позиции. Когда аппарат пошел к технике, «Фил» открыл огонь, уничтожил цель и сразу предупредил сослуживцев. После этого, отметил командир, противник продолжил атаку. К позиции один за другим подходили новые беспилотники, а сам налет занял около 35 минут. Военные успели укрыть машину и затем отражали новые заходы с воздуха.
Рязанцев уточнил, что за это время к расчету подлетели еще 10–15 дронов. По его словам, бойцы постоянно следили за обстановкой и поочередно сбивали цели, не дав им ударить по реактивной системе. Командир добавил, что лично видел, как «Фил» уничтожил как минимум два аппарата, а затем продолжил работу вместе с остальными военнослужащими. В сумме расчет, по его оценке, ликвидировал около 17 FPV-дронов и других беспилотников.
FPV-дроны в последние годы стали одним из наиболее активно применяемых средств в зоне боевых действий. Благодаря высокой маневренности, относительно низкой стоимости и возможности точечного удара такие беспилотники представляют серьезную угрозу как для техники, так и для личного состава, из-за чего подразделениям приходится постоянно усиливать наблюдение и противодроновую защиту.
РСЗО «Град» остается одной из самых известных реактивных систем залпового огня советской разработки, предназначенной для поражения целей на значительной площади. Подобные установки требуют особой маскировки и быстрого перемещения после работы, поэтому их расчеты уделяют повышенное внимание безопасности позиций и своевременному обнаружению воздушных угроз.
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