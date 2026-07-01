Обломки сбитого в Пензенской области БПЛА повредили ЛЭП и рухнули на здание
В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередачи и упали на одно здание. Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор Олег Мельниченко.
Инцидент произошёл сегодня утром, когда силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Фрагменты дрона задели провода ЛЭП и рухнули на недостроенный объект.
На месте происшествия уже работают экстренные службы, которые устраняют последствия. Отмечается, что в Пензенской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Ранее «Радио 1» передавало, что в посёлке Ушаково Калининградской области боец СВО Александр спас женщину из горящего общежития, несмотря на недавнюю операцию на позвоночнике и тот факт, что у него оставались осколки от снарядов в ногах.
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