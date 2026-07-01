Беженец сообщил о смертельных конфликтах среди украинских военных в Алексеево-Дружковке
Беженец из поселка Алексеево-Дружковка в ДНР рассказал, что украинские военные устраивали между собой расправы прямо в населенном пункте. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства попросил не раскрывать его личность. Он объяснил это угрозой для родственников, оставшихся на территории под контролем Киева. По его версии, в поселке произошло не менее шести таких эпизодов. После этих случаев сослуживцы хоронили погибших рядом с домом, где размещались, а затем украинская прокуратура проводила эксгумацию.
Алексеево-Дружковка находится на севере ДНР между Константиновкой и Дружковкой. Сейчас поселок удерживают украинские силы. ВСУ используют его как один из узлов обороны на подступах к Константиновке. На этом направлении сохраняется напряженная обстановка: близость к Константиновке и другим узлам обороны делает такие поселки важными с военной точки зрения. Из-за этого местное население продолжает сталкиваться с рисками, связанными с обстрелами, перебоями в работе инфраструктуры и ограниченными возможностями для безопасного выезда.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: