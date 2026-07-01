Беженец сообщил о смертельных конфликтах среди украинских военных в Алексеево-Дружковке

01 июля 2026, 07:42

РИА Новости: Украинские военные убивали друг друга в Алексеево-Дружковке ДНР

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Беженец из поселка Алексеево-Дружковка в ДНР рассказал, что украинские военные устраивали между собой расправы прямо в населенном пункте. Об этом пишет РИА Новости.