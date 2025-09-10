10 сентября 2025, 11:41

Максим Виторган (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

10 сентября 2025 года известному актеру театра и кино Максиму Виторгану исполняется 53 года. Звезда фильмов «День выборов», «О чем говорят мужчины» и «День радио» за свою карьеру успел не только снискать популярность у зрителей, но и отметиться громкими высказываниями о власти и резкими политическими заявлениями. ​О том, как сегодня живет артист, ​расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Максима Виторгана: детство и юность Образование и начало актерского пути Успех в театре и фильмах «Квартета И»

Личная жизнь Максима Виторгана Политическая позиция Максима Виторгана Где живет Максим Виторган сейчас

Биография Максима Виторгана: детство и юность

Образование и начало актерского пути

Максим Виторган с мамой (фото: Instagram** / mvitorgan)



«Я помню, родители привезли мне кожаную турецкую куртку на меху. Я пришел в ней в этот бедный развалившийся институт — это было что-то!» — рассказывал артист.

Успех в театре и фильмах «Квартета И»



«Пришелец»;

«Жизнь впереди»;

«Кризис нежного возраста»;

«Мамочки»;

«Чемпионы»;

«Марсианин»;

сериал «Беспринципные».

Личная жизнь Максима Виторгана

«Ему очень повезло! Потому что я прошел школу старших детей, которым досталось в этом смысле от меня немало. Вот эта собственная незрелость и так далее. Поэтому я надеюсь, что ему достанется подарочный отец. Он должен будет потом поставить старшим, Дане и Полине, бюст на родине героя. Не мне, а им. Что они приняли на себя удар», — отметил актер.

Ксения Собчак и Максим Виторган (фото: Instagram** / mvitorgan)



Политическая позиция Максима Виторгана

«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?», — прокомментировал ситуацию он.

Где живет Максим Виторган сейчас

«Я ни в один момент времени не уезжал жить в какое-либо другое место. Как жил в Москве, так и живу. В одном и том же доме с 1979 года», — высказывался Максим о переезде.