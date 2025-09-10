Драка с Богомоловым, критика СВО и молодая любовница: Максиму Виторгану 53 года. Как сегодня живет бывший муж Собчак?
10 сентября 2025 года известному актеру театра и кино Максиму Виторгану исполняется 53 года. Звезда фильмов «День выборов», «О чем говорят мужчины» и «День радио» за свою карьеру успел не только снискать популярность у зрителей, но и отметиться громкими высказываниями о власти и резкими политическими заявлениями. О том, как сегодня живет артист, расскажет «Радио 1».
Биография Максима Виторгана: детство и юностьБудущий актер родился 10 сентября 1972 года в Москве в семье народных артистов России Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. На момент его рождения семья жила в общежитии. Виторган старший тогда состоял в браке с первой женой, однако позже официально усыновил Максима.
С раннего детства мальчик был погружен в атмосферу искусства. Дома постоянно обсуждались спектакли, роли и театральные события, а в школьные годы Максим участвовал в любительских постановках.
Образование и начало актерского путиМаксим учился в московской школе с углубленным изучением английского языка. После окончания школы поступил в ГИТИС. Родители переживали, что сына могут обвинить в карьерных «связях», поэтому тщательно скрывали его обучение и не посещали спектакли вплоть до третьего курса.
Виторган с юности выделялся среди сверстников: высокий рост (194 см), хорошее воспитание, чувство стиля и вкус. Родители привозили ему одежду из-за границы, что делало его заметной фигурой среди студентов.
«Я помню, родители привезли мне кожаную турецкую куртку на меху. Я пришел в ней в этот бедный развалившийся институт — это было что-то!» — рассказывал артист.Первую сценическую практику он получил в Московском театре юного зрителя, позже перешел в «Ленком». В это время снялся в картине «Сочинение ко Дню Победы».
Успех в театре и фильмах «Квартета И»В 2000 году в жизни Максима случилась трагедия — умерла его мать Алла Балтер. После ее смерти актер переживал сложный период: трудности на работе и в личной жизни. Позже он пришел во МХАТ имени Чехова, где работал с Константином Хабенским.
Главный переломный момент в карьере произошел, когда Виторган начал сотрудничество с театром «Квартет И». В 2001 году стартовал спектакль «День радио» с участием Максима и Нонны Гришаевой, а в 2003 году появился «День выборов». Постановки стали хитами, а вскоре были экранизированы: в 2007-м на экраны вышел фильм «День выборов», спустя полгода — картина «День радио».
Позднее Виторган сыграл и в других проектах «Квартета И»: «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины», «День выборов — 2».
Среди других заметных работ актера:
- «Пришелец»;
- «Жизнь впереди»;
- «Кризис нежного возраста»;
- «Мамочки»;
- «Чемпионы»;
- «Марсианин»;
- сериал «Беспринципные».
Личная жизнь Максима ВиторганаАктер был женат трижды. Первой его женой стала актриса Виктория Верберг, которая была старше Максима на девять лет. В браке родились дочь Полина и сын Даниил. Второй раз Виторанг женился на маркетологе Наталье.
Третья жена Виторанга — телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она родила ему сына Платона. Супруги были вместе с 2013 года. В январе 2019 года вокруг личной жизни актера разгорелся скандал: Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, разбив тому нос. Позже стало известно о разводе с Собчак. Несмотря на это, Виторган активно участвует в воспитании ребенка.
«Ему очень повезло! Потому что я прошел школу старших детей, которым досталось в этом смысле от меня немало. Вот эта собственная незрелость и так далее. Поэтому я надеюсь, что ему достанется подарочный отец. Он должен будет потом поставить старшим, Дане и Полине, бюст на родине героя. Не мне, а им. Что они приняли на себя удар», — отметил актер.
Уже в том же 2019 году Собчак подтвердила роман с Богомоловым, а Виторган объявил об отношениях с актрисой Нино Нинидзе. В 2025 году СМИ сообщили о его новых отношениях с Анной Коротковой, которая младше артиста на 18 лет. Летом актер вместе с ней публиковал фото из Рима.
Политическая позиция Максима ВиторганаПосле начала СВО Максим Виторган публично выступил против спецоперации. В соцсетях он одним из первых разместил черный квадрат с подписью «Позор». Также актер открыто выразил сочувствие в связи со смертью Алексея Навального*.
В 2022 году некоторое время жил в Израиле. В 2023-м Виторган оказался в центре громкой истории: его вырезали из сериала «Контакт» и заменили дипфейком, а его имя убрали из титров.
«Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?», — прокомментировал ситуацию он.Несмотря на это, актер продолжил играть в спектаклях как в России, так и за рубежом.
Где живет Максим Виторган сейчасНесмотря на политические взгляды и критику властей, актер остался жить в Москве. Он продолжает активно выступать в столичных театрах, а также гастролировать в Израиле и Германии, где встречается с друзьями и детьми.
«Я ни в один момент времени не уезжал жить в какое-либо другое место. Как жил в Москве, так и живу. В одном и том же доме с 1979 года», — высказывался Максим о переезде.Весной 2025 года артисту в Москве сделали операцию на плече, из-за чего он временно испытывал трудности с передвижением.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская