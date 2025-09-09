«Теперь дни проходят так…»: Бородина переживает из-за дебютной главной роли в фильме
Телеведущая Ксения Бородина объявила в своём Telegram-канале о предстоящей съёмке, где ей доверена главная роль, и поделилась подробностями подготовки.
Сейчас у неё плотный график: изучение сценария, заучивание реплик и репетиции — дни проходят в постоянной работе над ролью.
«Теперь дни проходят так… читаю сценарий, учу текст, проходимся по тексту и скоро съёмки по 12 часов смена», — поделилась теледива.
Бородина уточнила, что ранее уже снималась в кино, но тогда это была второстепенная роль. Теперь же ей предстоит более серьёзная нагрузка. Особенно напряжёнными телеведущая считает сентябрь и октябрь — эти месяцы она называет «весёлыми и многообещающими». Несмотря на волнение, Ксения настроена позитивно.
«Надеюсь, всё получится», — резюмировала она.