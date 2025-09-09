«Теперь дни проходят так…»: Бородина переживает из-за дебютной главной роли в фильме

09 сентября 2025, 20:29

Телеведущая Ксения Бородина переживает из-за дебютной главной роли в фильме

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Ксения Бородина объявила в своём Telegram-канале о предстоящей съёмке, где ей доверена главная роль, и поделилась подробностями подготовки.





Сейчас у неё плотный график: изучение сценария, заучивание реплик и репетиции — дни проходят в постоянной работе над ролью.





«Теперь дни проходят так… читаю сценарий, учу текст, проходимся по тексту и скоро съёмки по 12 часов смена», — поделилась теледива.

«Надеюсь, всё получится», — резюмировала она.