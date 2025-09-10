Тимати ответил СБУ: «Ищите меня в клубе» после объявления в розыск
Российский рэпер Тимати иронично ответил Службе безопасности Украины, объявившей его в розыск, предложив искать его в клубе. Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram*, назвав действия украинских властей комплиментом своему влиянию.
«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе — ищи меня в клубе»».Артист добавил, что воспринимает включение в базы данных украинских силовиков как показатель масштаба своей личности, заявив:
«Может ли это не импонировать? По-моему, не может. Соответственно, воспринимаю это как большой комплимент».СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля 2025 года, а 13 июня заочно предъявила ему обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории. С 2017 года рэпер также числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», куда вносят лиц, обвиняемых в антиукраинской деятельности.
Ранее Тимати неоднократно посещал Крым и другие регионы, что стало основанием для претензий со стороны Украины. В 2022 году он выступал в Севастополе, а также поддерживал российские власти в ходе специальной военной операции.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена