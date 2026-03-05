05 марта 2026, 09:57

Фото: iStock/Three Spots

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для систем ПВО России за последнее время: беспилотники атаковали регионы от Черноморского побережья до Поволжья, а в Средиземном море едва не погиб экипаж российского газовоза. В то же время на фронте вскрылись жуткие подробности «дружественного огня» со стороны ВСУ, а Кремль пригрозил Европе газовой блокадой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Прозвучало около десяти взрывов»: Сочи и Анапа под ударом «Не менее 60 взрывов»: Саратов и Энгельс пережили массированный налет Сводки Минобороны: 76 дронов за ночь и итоги вечера 4 марта «Уничтожил пикап, в котором находились раненые»: ВСУ бьют по своим Атака на газовоз: терроризм при попустительстве ЕС «Экономическая целесообразность»: Путин пригрозил Европе остановкой газа

«Прозвучало около десяти взрывов»: Сочи и Анапа под ударом

«Не менее 60 взрывов»: Саратов и Энгельс пережили массированный налет

Фото: iStock/chameleonseye

«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы», — написал чиновник.

Сводки Минобороны: 76 дронов за ночь и итоги вечера 4 марта

«Два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Фото: iStock/Terry Papoulias

«Уничтожил пикап, в котором находились раненые»: ВСУ бьют по своим

Атака на газовоз: терроризм при попустительстве ЕС

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

«Экономическая целесообразность»: Путин пригрозил Европе остановкой газа