Дроны атакуют российские регионы, Путин пригрозил Европе, а ВСУ стреляют по своим: последние новости СВО на 5 марта
Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для систем ПВО России за последнее время: беспилотники атаковали регионы от Черноморского побережья до Поволжья, а в Средиземном море едва не погиб экипаж российского газовоза. В то же время на фронте вскрылись жуткие подробности «дружественного огня» со стороны ВСУ, а Кремль пригрозил Европе газовой блокадой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Прозвучало около десяти взрывов»: Сочи и Анапа под ударом
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Сочи и Анапы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. По словам местных жителей, прозвучало около десяти взрывов в Лазаревском районе Сочи и в Адлере. Над курортными городами прозвучало более десяти взрывов, несколько раз включалась сирена воздушной тревоги.
Согласно предварительной информации, в акватории Черного моря средства ПВО сбивают украинские беспилотники, вспышки в небе видны из разных частей города. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ситуацию прокомментировал мэр Сочи Андрей Прошунин в Телеграм-канале. Градоначальник попросил жителей оставаться в безопасном месте и не подходить к окнам. В настоящий момент в аэропорту Сочи действуют временные ограничения из-за атаки беспилотников. Более 60 рейсов задерживаются на прием и отправку из воздушной гавани.
«Не менее 60 взрывов»: Саратов и Энгельс пережили массированный налет
Минимум три человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ по Саратову и Энгельсу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Как утверждает издание, в обоих городах прогремело не менее 60 взрывов. Местные жители в беседе с изданием рассказали, что в течение получаса над городами прогремело не менее 20 взрывов. По их словам, из-за этого в домах начались перебои с подачей электроэнергии.
По предварительной информации, Саратов и Энгельс пытаются атаковать украинские беспилотники. БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Со слов очевидцев, в небе появились яркие вспышки от работы ПВО и звучит сирена воздушной тревоги. По словам местных жителей система ПВО сбила десятки БПЛА, а один из дронов попал в учебное заведение.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале подтвердил сведения об атаке. По его словам, в результате удара украинских БПЛА повреждения получили несколько гражданских объектов.
«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы», — написал чиновник.
Первые сообщения об атаке ВСУ на Саратовскую область поступили пару часов назад. Жители заявляли о ярких вспышках в небе и серии громких взрывов.
Сводки Минобороны: 76 дронов за ночь и итоги вечера 4 марта
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Тридцать три — над Саратовской областью, семнадцать — над акваторией Черного моря, десять — над Республикой Крым, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Ранее, вечером 4 марта, десятки украинских беспилотников уже вторгались в воздушное пространство России. Согласно полученной информации, 25 БПЛА российские военные сбили над акваториями Черного, Азовского морей и Республикой Крым. В Ростовской области средства ПВО перехватили 11 воздушных целей, пять беспилотников уничтожили под Саратовом.
«Два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны.
ВСУ пытались атаковать российские регионы аппаратами самолетного типа. Все воздушные цели силы ПВО перехватили или уничтожили 4 марта в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
«Уничтожил пикап, в котором находились раненые»: ВСУ бьют по своим
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинский расчет беспилотников уничтожил пикап, в котором находились раненые военнослужащие. Эти бойцы пытались покинуть линию боевого соприкосновения на красноармейском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в результате ошибки операторов. На пикапе были опознавательные знаки украинской стороны. Марочко отметил, что российские расчеты беспилотников проводили разведку в этом районе и зафиксировали уничтожение.
Атака на газовоз: терроризм при попустительстве ЕС
Ранее Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море с применением безэкипажных катеров. Как утверждается, 3 марта вблизи территориальных вод Мальты удар наносили по судну «Арктик Метагаз», следовавшему из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. По версии ведомства, катера запустили с побережья Ливии.
Всех 30 членов экипажа спасли. Минтранс квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма, отметил, что инцидент произошёл при попустительстве властей ЕС и должен получить оценку международного сообщества.
Россия оставляет за собой право на политико-дипломатические шаги в связи с атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз». Об этом заявили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что, если информация об атаке подтвердится, произошедшее будет расцениваться как террористический акт и грубое нарушение норм международного права, создающее прямую угрозу безопасности судоходства.
Также отмечается, что российские дипломатические учреждения в регионе продолжают мониторинг ситуации и готовы при необходимости оказать помощь соотечественникам. Кроме того, Россия не раз отмечала, что ВСУ используют террористические методы ведения боевых действий.
«Экономическая целесообразность»: Путин пригрозил Европе остановкой газа
Президент Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости может прекратить поставки газа в Европу уже сейчас, не дожидаясь введения ограничений, запланированных на конец месяца. По его словам, европейские страны намереваются с 25-го числа ограничить закупки российского газа, включая СПГ, а в 2027 году — ужесточить меры вплоть до полного запрета. На этом фоне, отметил глава государства, у России появляются альтернативные направления сбыта, и может оказаться выгоднее заранее переориентироваться на новые рынки и закрепиться там.
Путин также сообщил, что поручит правительству вместе с российскими компаниями проработать варианты поставок природного газа на перспективные торговые площадки. При этом он подчеркнул, что речь идет не о политике, а об экономической целесообразности.