Путин решил освободить двух принудительно мобилизованных в ВСУ венгров
Президент России Владимир Путин распорядился освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснил российский лидер, этот вопрос поднял венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время их телефонного разговора. Речь идет о мужчинах с двойным гражданством — украинским и венгерским, которые попали в плен ВС РФ.
Глава государства уточнил, что освобожденные венгры отправятся на родину вместе с министром иностранных дел Петером Сийярто. Вместе они вернутся в Будапешт на том же самолете, на котором глава венгерского МИД прилетел в Москву.
Ранее сообщалось, что Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 2 640 человек.
Читайте также: