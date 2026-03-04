Путин увеличил штат ВС РФ
Путин увеличил штат ВС РФ на 2 640 человек
Штатная численность Вооружённых сил РФ увеличилась более чем на 2,5 тыс. человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
Документ устанавливает общую штатную численность ВС на уровне 2 391 770 единиц. Из них 1 502 640 — военнослужащие, остальная часть приходится на гражданский персонал.
По сравнению с указом 2024 года, где речь шла о 2 389 130 единицах (в том числе 1,5 млн военнослужащих), показатель вырос на 2 640 человек. Указ опубликовали 4 марта. Он уже вступил в силу.
