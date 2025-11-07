Дважды развелся и переехал в Армению: звезде «Теста на беременность» Евгению Пронину 45 лет. Как живет актер и что говорил про Россию?
8 ноября известный российский актёр театра и кино Евгений Пронин отмечает 45-летие. Он стал любимцем зрителей благодаря ролям в сериалах «Тест на беременность», «Соблазн», «Разведчицы», «Неизвестный» и множеству других. Однако в последние годы артист реже появляется на телеэкранах. Куда пропал актер и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Евгения Пронина: детство и семьяЕвгений Пронин родился 8 ноября 1980 года в городе Климовске Московской области. Его родители были далеки от искусства: отец работал электриком, а мать — бухгалтером.
С ранних лет Евгений проявлял артистичность и живой характер. Его кумиром был Андрей Миронов — Пронин знал наизусть фильмы с его участием и часто исполнял песни любимого актёра. Уже в школе будущий артист поражал педагогов способностью импровизировать, а учителя советовали ему развивать актёрские навыки.
Начало творческого путиПосле школы Евгений решил поступать в Щукинское театральное училище. Несмотря на отсутствие сценического опыта, он самостоятельно готовился к экзаменам: читал прозу Василия Шукшина, стихи Сергея Есенина, а с танцевальным номером ему помогла местный хореограф Надежда Сурганова.
Пронин успешно прошёл вступительные испытания и сумел даже рассмешить известного педагога Александра Биненбойма, отличавшегося строгостью. В 2002 году он окончил «Щуку» по специальности «актёр театра и кино» и сразу начал посещать кастинги. Сам актёр не раз подчёркивал, что шёл к успеху без связей и протекции. Он гордится тем, что добился признания исключительно собственным трудом.
Театральные работыХотя Пронин никогда не состоял в постоянной труппе, за ним числится ряд театральных ролей. Он сыграл Гамлета в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в «Другом театре», Бусыгина в постановке «Старший сын» («Свободная сцена») и Молчалина в «Горе от ума» (Театр на Малой Бронной).
В 2020 году режиссёр Ольга Субботина, ранее работавшая с артистом в проектах «Соблазн» и «Два берега», пригласила его в спектакль «Бовари» по роману Гюстава Флобера, где Пронин сыграл двойную роль — Флобера и Родольфа Буланже. Эта постановка стала для актёра исполнением давней мечты о возвращении на вахтанговскую сцену
Евгений Пронин в киноПервую небольшую роль Евгений получил в сериале «Московские окна» (2001), где имя актёра даже не появилось в титрах. Настоящий прорыв произошёл спустя несколько лет — в 2005 году, когда он сыграл одну из ключевых ролей в исторической драме «Гарпастум». Картина участвовала в Венецианском кинофестивале, а напарником Пронина стал Данила Козловский.
После съёмок актёр остался в Петербурге и принял участие в сериале «Контора» (2006), где самостоятельно выполнял все трюки. В том же году он появился в военной драме «Неслужебное задание — 2. Взрыв на рассвете», которая участвовала в кинофестивале «Поклонимся великим тем годам».
Известность Пронина и главные ролиВ середине 2000-х Пронин активно снимался в сериалах: «Сердцу не прикажешь», «Любовная сеть», «Классные мужики» и других. Привлекательная внешность и спортивная подготовка сделали его любимцем публики.
Настоящая популярность пришла с сериалом «Разведчицы» (2013, Первый канал). Режиссёр Феликс Герчиков отмечал его точное попадание в образ. Одной из самых ярких телевизионных работ стала главная роль в мелодраме «Соблазн», где актёр снимался с Татьяной Арнтгольц.
В 2016 году Пронин исполнил роль четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова в спортивной драме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Лента собрала $2,2 млн и вошла в число самых кассовых спортивных фильмов года.
Новые проекты и возвращение на ТВАктёр успешно проявил себя в ретродраме «Гостиница "Россия"» (2017) и криминальном сериале «Неизвестный», где сыграл главную роль. Во время съёмок последнего Пронин попал в небольшую аварию, но вскоре вернулся на площадку.
В 2018 году он присоединился к проекту «Московские тайны» на канале ТВЦ, где партнёрствовал с Анной Старшенбаум и Александром Робаком. Позднее артист появился в сериале «Тест на беременность», начиная с третьего сезона. Его персонаж стал ключевым в новой любовной линии героини Светланы Ивановой, а в четвёртом сезоне сюжет развился в любовный треугольник.
В 2023 году Евгений вновь поработал с Ольгой Субботиной в исторической саге «Два берега», где сыграл героя от юности до старости. По признанию актёра, этот опыт стал одним из самых необычных в его карьере.
Фильмография Евгения Пронина
- 2007 —Сердцу не прикажешь
- 2009 — Большая нефть
- 2010 — Небо в огне
- 2012 — Икорный барон
- 2013 — Торговый центр
- 2016 — Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
- 2017 — Новогодний пассажир
- 2018 — Чужая
- 2019 — Селфи на память
- 2021 — Хозяйка горы
- 2022 — Тест на беременность 3
- 2023 — Два берега
- 2024 — Неукротимая Неупокоева
Личная жизнь Евгения ПронинаСо своей первой супругой, актрисой Екатериной Кузнецовой, Евгений познакомился в Киеве на съемках сериала «Сердцу не прикажешь». Первое впечатление о партнере у Екатерины было не самым благоприятным — ей показался заносчивым московский актер. Однако с течением времени между коллегами завязалась дружба, переросшая в романтические отношения.
Изначально родители Кузнецовой были против связи дочери с Прониным, так как они жили в разных странах. Тем не менее, в 2009 году Екатерина переехала в Россию: сначала в Климовск, а позже — в его московскую квартиру. В 2014 году пара поженилась.
Однако семейная жизнь продлилась недолго: уже в 2015 году супруги подали на развод. Причиной разрыва стали разногласия по поводу политической ситуации на Украине. Детей в браке у пары не было.
В 2016 году актер встретил новую любовь — Кристину Арустамову, выпускницу МГУ и начинающего продюсера. Знакомство состоялось на Неделе моды в Москве, где между ними сразу возникло взаимное притяжение. Влюбленные часто путешествовали, проводили время вместе и делились снимками в соцсетях.
В 2019 году Евгений и Кристина сыграли красивую свадьбу в Тоскане, Италия. На церемонии присутствовали близкие друзья и коллеги пары, среди которых были известные актеры и спортсмены. Молодожены даже сняли свадебный клип, чтобы сохранить воспоминания о дне. 3 ноября того же года Евгений объявил, что скоро станет отцом. А 31 декабря у пары родился сын, которому дали необычное имя — Гарри.
Развод Пронина с Кристиной АрустамовойВ декабре 2024 года актер сообщил о разводе с супругой. Он откровенно рассказал о чувствах и признал, что в последние годы отношения стали сложнее.
«Наш скорпионий тандем распался, жалить больше нет сил. Смотря на нашу пару, вы верили, что в этом мире есть любовь, чувства, вы вместе с нами разделяли радость рождения семьи и Гарри, наши путешествия, премьеры. Мы не играли — все так и было, а было красиво и ярко», — поделился Евгений.Он подчеркнул, что за восемь лет совместной жизни они с женой прошли многое: пандемию, эмиграцию, трудные периоды и победы. Актер также с иронией отметил, что инициатором развода стала жена, и он принял её выбор, выразив надежду, что когда-нибудь она вернется
«Кристина выбрала дорогу без меня, я уважаю это. Вероятно, взвешенное решение взрослого человека. Это ее выбор. Так что мы и тут в тренде 2024 года статистики по разводам», — сказал он.
Почему Евгений Пронин уехал из РоссииПосле начала специальной военной операции в феврале 2022 года актер решил покинуть Россию. Он вместе с семьей перебрался в Армению, заявив, что переезд стал для него своеобразным испытанием и толчком к развитию. С тех пор Пронин перестал появляться на съемочных площадках, а в его соцсетях стали преобладать фотографии из путешествий и философские размышления.
«Страшное время показательно абсолютным раскрытием людей. Злодеи раскрылись как злодеи. Варвары как варвары. Нелюди как нелюди. Дебилы как дебилы. Хочется пожалеть, вразумить, но как помочь людям с ментальной инвалидностью», — в одном из постов написал актер.Несмотря на активную гражданскую позицию, Евгений не принимал участия в сборе средств для украинской армии. Многие предполагают, что актер всё еще надеется вернуться в Россию, ведь сериалы с его участием продолжают транслироваться на отечественном телевидении.
«И да, новых фильмов пока не будет, товарищи. До лучших времён, если доживём», — отмечал артист.С годами Пронин стал всё резче комментировать события в мире, признаваясь, что не может смириться с реальностью. «Предательство целой нации не простят никогда», — отметил он в одном из интервью.
Карьера за рубежом и последние проектыПосле отъезда из России актер заявлял о желании продолжить карьеру в Армении. Он говорил, что хочет участвовать в спектаклях и фильмах, затрагивающих социальные и актуальные темы. Однако предложений о сотрудничестве от армянских режиссеров не последовало.
В настоящее время публикации Евгения в соцсетях посвящены в основном семье, сыну Гарри и путешествиям. Несмотря на эмиграцию, актер продолжает появляться на экранах — в 2024 году зрители увидели его в мини-сериале «Неукротимая Неупокоева» на платформе «Смотрим» и телеканале «Россия-1».