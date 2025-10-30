Эксперт объяснил, как новый закон изменит жизнь добровольцев СВО

30 октября 2025, 11:56

Военный юрист Жердев: штурмовики-добровольцы СВО получат выплаты автоматически

Для штурмовиков-добровольцев СВО установлен статус ветеранов боевых действий. Закон касается бойцов, выполняющих задачи по соглашению с Минобороны РФ с 1 октября 2022 по 1 сентября 2023 года. Теперь их правовое положение урегулировано: они получат все положенные льготы, а ежемесячные выплаты будут назначаться автоматически. Подробнее — в комментарии военного юриста Олега Жердева для «Радио 1».





Ежемесячная денежная выплата будет устанавливаться территориальными органами Социального фонда РФ со дня признания лица ветераном. Подчеркивается, что там, где право на выплату еще не было реализовано, оно будет назначено автоматически, без подачи заявления.





«Если человек не начнет получать выплаты в разумный период, тогда ему нужно будет обращаться с документами в Социальный фонд России. Но месяц-два — это пока нормальная практика, так как требуется время на выработку инструкций и формирование бюджетных ассигнований», — отметил Жердев.