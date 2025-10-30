Достижения.рф

Освобождение Волчанска, зачистка Константиновки, удары по Чугуеву и Одессе: последние новости СВО

Фото: Istock/zabelin

На линии боевого соприкосновения сохраняется напряженная обстановка. Российская армия продолжает наступательные действия на ряде стратегических направлений, в то время как ВСУ отвечают массированными артобстрелами и контратаками. «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне СВО за последние сутки.



Херсонское направление

Российские войска наносят удары по логистическим узлам и огневым позициям противника, развернутым на острове Карантинный. Со своей стороны, ВСУ совершили более 40 атак по населенным пунктам Левобережья. В результате одного из таких обстрелов в селе Рубановка погибла женщина пенсионного возраста.

Запорожское направление

Продолжаются ожесточенные бои в районах Приморского и Степногорска, где основная активность сводится к контрбатарейной борьбе. Противник активно использует беспилотники и артиллерию для плотного контроля территории. Не утихают сражения в центре Малой Токмачки, а в зоне Новоданиловки и Нестерянки бои носят позиционный характер.

Угледарское направление

Отмечается продвижение российских подразделений в сторону села Красногорское. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение села Вишнёвое. Со стороны Егоровки российские силы вышли на окраины Даниловки, создав угрозу дороге Покровское — Гуляйполе. Также зафиксировано продвижение на подступах к Новоалександровке. В районе Ивановки наступление развивается в северном направлении, в обход Новопавловки, где штурмовые группы ведут бои в юго-восточной части населенного пункта.
Покровское направление

Активные боевые действия идут на окраинах Новоподгородного. Севернее Котлино российские части начали продвижение в сторону Гришино, куда ВСУ активно перебрасывают резервы. Четыре контратаки противника на этом участке были отбиты. Продвижение в районе Гнатовки создает риски для украинских коммуникаций на Мирноград, угрожая его изоляции. Российские подразделения также действуют в районе шахт на юге Мирнограда и ведут встречные бои в северной части города. На Добропольском выступе идут тяжелые бои в районе Шахово; по данным, ВСУ удалось деблокировать свои окруженные подразделения, которые пытаются прорваться к Владимировке. Интенсивные столкновения продолжаются в районах Дорожного, Нового Шахово и Никаноровки.

Константиновское направление

Российские войска продолжают зачистку городских кварталов Константиновки. Поступают сообщения о присутствии российских сил в районе трамвайного депо в восточной части города.

Краснолиманское направление

Бои идут на окраинах Яровой, Дробышево и в Ставках. Российские бойцы вышли к окраинам Диброва (западнее Ямполя) и установили огневой контроль над стратегически важной дорогой, связывающей Красный Лиман и Северск.
Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Северский участок

Тяжелые бои продолжаются в районе Звановки, где сопротивление ВСУ, по некоторым данным, ослабевает. В Ямполе украинские силы удерживают южную часть села, но стабилизировать линию фронта не могут.

Купянское направление

Положение ВСУ в районе Купянска-Узлового осложняется. Отмечается отвод их подразделений из Петропавловки; под артиллерийским огнем противник пытается переправить силы на западный берег для укрепления обороны южной части Купянска. Несколько контратак ВСУ в районе Московки и Нечволодовки завершились безрезультатно. На северном плацдарме, в районе Мелового-Хатнего, российские войска продвигаются в направлении Бологовки и Двуречанского.

Харьковское направление

Поступают сообщения об освобождении Синельниково и завершении зачистки западной части Волчанска. Это открывает для российских войск возможности для выхода к селу Лиман и поселку Вильча, с перспективой развития наступления в сторону Белого Колодезя либо продвижения на юг вдоль реки Северский Донец. В районе Тихого заняты новые позиции в лесополосах.

Сумское направление

Существенных изменений в обстановке не зафиксировано, боевые действия носят позиционный характер.

Удары в тылу и работа ПВО

За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 162 украинских беспилотника. Около половины из них были перехвачены над Брянской областью, где в результате атаки повреждены жилые дома и сельхозобъекты. Погибли как минимум два человека, есть пострадавшие. Также зафиксированы атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия в Ульяновской области, республике Марий Эл и на нефтехимический завод в Будённовске.

В ответ ВКС России нанесли удары по объектам в шести регионах Украины. В Чугуеве (Харьковская область) был поражен склад с боеприпасами, что подтверждается серией мощных взрывов и крупным пожаром. В Одесской области в результате ударов произошли перебои с электроснабжением в ряде городов.
Анастасия Хохлова

