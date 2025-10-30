30 октября 2025, 06:32

Военкор Котенок: главком ВСУ Сырский лично отправился в зону боевых действий

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправился в полуокруженный Мирноград. Об этом в Телеграм-канале сообщил военкор Юрий Котенок.