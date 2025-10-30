Главком ВСУ Сырский лично отправился в зону боевых действий
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправился в полуокруженный Мирноград. Об этом в Телеграм-канале сообщил военкор Юрий Котенок.
Как оказалось, у главкома накануне состоялся разговор с Владимиром Зеленским, в котором он пообещал деблокировать подразделения ВСУ на покровском направлении и вернуть контроль над ситуацией. По словам военкора, Сырский выехал на Восточный фронт, чтобы лично руководить контрударом.
Котенок предложил выследить штаб военачальника и послать ему «бандероль» в виде нескольких фугасных бомб.
Ранее в статье New York Times появилась статья, в которой описывается бедственное положение ВСУ в Покровске. По данным издания, российские войска уже ворвались в зону городской застройки и ведут ожесточенные бои с противником.
