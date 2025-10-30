Спецназ «Ахмат» начал охоту на немецкий расчет снайперов в зоне СВО
Спецназ «Ахмат», действующий в составе группировки войск «Север», начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».
По его словам, уже больше месяца российские военные ищут немецкий снайперский расчёт.
«Те осторожно пытаются работать, но их ждёт та же участь, что и любого немца, ступившего на русскую землю, — останется в чернозёме», — сказал «Аид».
Командир сообщил, что в Германии распространяют листовки с информацией о наборе в иностранный легион и призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне. Он настоятельно рекомендовал наемникам не отправляться в зону спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.