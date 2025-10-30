Спецназ «Ахмат» начал охоту на немецкий расчет снайперов в зоне СВО

30 октября 2025, 09:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Спецназ «Ахмат», действующий в составе группировки войск «Север», начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».





По его словам, уже больше месяца российские военные ищут немецкий снайперский расчёт.





«Те осторожно пытаются работать, но их ждёт та же участь, что и любого немца, ступившего на русскую землю, — останется в чернозёме», — сказал «Аид».