«Есть надежда»: Политолог назвал перспективы после встречи Путина и Уиткоффа

03 декабря 2025, 14:03

Политолог Светов: встреча Путина и Трампа после беседы с Уиткоффом ждёт ясности

Фото: iStock/ronniechua

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным и провёл в Кремле около пяти часов. По словам экспертов, диалог перешёл в практическую плоскость: стороны начали «утрясать» конкретные предложения. При этом Москва дала понять, что её ключевые цели в рамках специальной военной операции остаются неизменными, а лучшим гарантом их достижения остаются российские вооружённые силы.





Политолог-журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» дал положительную оценку прошедшим переговорам, отметив, что они знаменуют возврат к классической дипломатии.





«Беседу можно оценить положительно. Мне представляется, что переговорный процесс переходит в стадию конкретики», — заявил он.

«Идёт обсуждение конкретики: в чём сходимся, в чём мы не согласны, о каких моментах мы сказали. Идёт утрясание процесса, просто мы вернулись к классической дипломатии. Я, например, возлагаю надежды только на один инструмент — это вооруженные силы Российской Федерации. Вот это лучший инструмент решения наших задач. А все остальные — вспомогательные», — отметил Светов.

«В самих Соединенных Штатах сейчас ещё чаще говорят о том, какая была ключевая ошибка у администрации (экс-президента США Джозефа — прим. ред.) Байдена. Они разговаривали только с Украиной, но не говорили с Россией. Наконец этот трудный разговор начался. Американские эмиссары после встречи в Кремле отправились не в Киев, а в Вашингтон для доклада, что свидетельствует о приоритете прямого диалога между великими державами», — сказал политолог.