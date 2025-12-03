В Европе заявили, что Уиткофф и Кушнер не встретятся с Зеленским
Журналист Рауфоглу: Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
Спецпосланник и экс-старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщил корреспондент телеканала Euronews Алекс Рауфоглу в социальной сети X.
По его словам, Зеленский «возвращается домой». Журналист, ссылаясь на источники, отмечает, что переговоры не состоятся из-за обещания американской стороны Москве.
«Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер «обещали» отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал он.Напомним, Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером 3 декабря в Брюсселе после того, как завершатся их переговоры с Путиным в Москве.