В Европе заявили, что Уиткофф и Кушнер не встретятся с Зеленским

03 декабря 2025, 10:15

Журналист Рауфоглу: Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Спецпосланник и экс-старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщил корреспондент телеканала Euronews Алекс Рауфоглу в социальной сети X.





По его словам, Зеленский «возвращается домой». Журналист, ссылаясь на источники, отмечает, что переговоры не состоятся из-за обещания американской стороны Москве.

«Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер «обещали» отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал он.