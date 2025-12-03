Стало известно, почему отменилась встреча Уиткоффа и Зеленского
Встреча Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Брюсселе не состоялась, так как у американской стороны отсутствуют темы для обсуждения.
Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью NEWS.ru.
По его словам, Зеленского воспринимают не как полноценного участника переговоров, а скорее как человека, связанного с процессом. Если бы существовали конкретные договоренности для обсуждения, вероятно, встреча бы состоялась.
Килинкаров отметил, что есть несколько принципиальных вопросов, по которым невозможно прийти к соглашению, например, по территориям, закрепленным в конституциях обеих стран. Он добавил, что Украина находится в проигрышной позиции на поле боя, но это не учитывается самим Зеленским.
Собеседник подчеркнул, что позицию главы киевского режима донесли через секретаря СНБО Рустема Умерова, и интересы Украины учли насколько это возможно. Экс-нардеп также сообщил, что все собранные материалы будут обсуждаться с главой Белого дома Дональдом Трампом для подготовки первых заявлений по итогам встреч.
«Может быть, на каком-то этапе появятся блоки с вопросами, по которым гораздо легче прийти к консенсусу без определенных императивов и обязательств», — резюмировал Килинкаров.