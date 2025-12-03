Стало известно, почему отменилась встреча Уиткоффа и Зеленского

03 декабря 2025, 12:48

Килинкаров: Уиткоффу пока не о чем говорить с Зеленским

Владимир Зеленский

Встреча Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Брюсселе не состоялась, так как у американской стороны отсутствуют темы для обсуждения.





Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью NEWS.ru.



По его словам, Зеленского воспринимают не как полноценного участника переговоров, а скорее как человека, связанного с процессом. Если бы существовали конкретные договоренности для обсуждения, вероятно, встреча бы состоялась.



Килинкаров отметил, что есть несколько принципиальных вопросов, по которым невозможно прийти к соглашению, например, по территориям, закрепленным в конституциях обеих стран. Он добавил, что Украина находится в проигрышной позиции на поле боя, но это не учитывается самим Зеленским.



Собеседник подчеркнул, что позицию главы киевского режима донесли через секретаря СНБО Рустема Умерова, и интересы Украины учли насколько это возможно. Экс-нардеп также сообщил, что все собранные материалы будут обсуждаться с главой Белого дома Дональдом Трампом для подготовки первых заявлений по итогам встреч.





«Может быть, на каком-то этапе появятся блоки с вопросами, по которым гораздо легче прийти к консенсусу без определенных императивов и обязательств», — резюмировал Килинкаров.