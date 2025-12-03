В Британии заметили необычную деталь встречи Путина и Уиткоффа

03 декабря 2025, 12:44

Журналист Миллер: Уиткофф внимательно слушал Путина и часто улыбался

Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным выглядел более радостным и внимательным, чем на встрече с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.





На это обратил внимание редактор газеты Financial Times Кристофер Миллер в социальной сети X. По его словам, в поведении американского дипломата наблюдается некий контраст. Накануне он демонстрировал вовлеченность в беседе с российским лидером.

«Уиткофф, сидя напротив Путина, широко улыбается <…> и внимательно слушает», — написал журналист.