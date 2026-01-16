«Есть одна тонкость»: Военэксперт оценил шансы Европы создать аналог «Орешника»

16 января 2026, 14:14

Военэксперт Литовкин: Европа не сможет создать аналог «Орешника»

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Вчерашнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создания европейского аналога российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешек» вызвало бурную дискуссию. Однако, по мнению военных экспертов, техническая реализация этой идеи сталкивается с фундаментальным вызовом.





Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что без ключевого компонента — гиперзвуковых технологий — такие заявления являются лишь «попыткой надуть щеки».





«Есть одна тонкость в создании подобного ракетного комплекса — гиперзвуковая скорость ракеты, которая размещена на нем. Европейские страны, их военно-промышленный комплекс не показал такого. Нет у них гиперзвукового оружия», — пояснил он.

«Американские ракеты летают со скоростью до 6 махов — это рубеж гиперзвуковой скорости, дальше уже гиперзвук. Франция, Великобритания, Германия, Италия никогда даже подобного не демонстрировали. Пока у них не будет хотя бы таких ракет, говорить о том, что они могут что-то создать, подобное "Орешнику" — с одной стороны, популизм, а с другой — болтовня. Они хотят показать, что тоже на что-то способны. Но сначала сделайте, а потом говорите», — поделился Литовкин.