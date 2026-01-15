«Новый вызов»: В РФ считают, что у Европы есть реальная возможность создать аналог «Орешника»
Аналитик Коротченко: у Европы есть возможность создать аналог «Орешника»
У Европы есть реальная возможность создать оружие, аналогичное российскому «Орешнику». Так считает военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна создать оружие, аналогичное российскому «Орешнику».
«Как Франция, так и ряд других европейских стран обладают развитой аэрокосмической промышленностью. Поэтому отработка соответствующих ракет средней дальности — задача, которая может быть решена при наличии политической воли, финансов и понимания, как дальше эта программа будет реализовываться», — отметил Коротченко в разговоре с RT.
По его мнению, такое оружие может появиться у Франции уже через пять-восемь лет и встать на вооружение как в обычном, так и в ядерном оснащении.
Однако если проект будет общеевропейским, то вооружение, вероятнее всего, будет в безъядерном варианте оснащения.
Такая возможность у Европы есть, и это станет новым вызовом для России, заключил Коротченко.