«Сильное перенапряжение»: названа причина красного глаза Макрона
Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова объяснила причину покраснения глаз президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, французский лидер появился на выступлении перед военными в городе Истр с залитым кровью глазом.
«Это классическая картина субконъюнктивального кровоизлияния. Говоря простым языком, это разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе. Глаз заливается кровью, становится красным, иногда появляется небольшая отёчность. Но для самого зрения это состояние, как правило, совершенно безопасно», — пояснила Шилова в беседе с RT.
Она отметила, что это могло произойти из-за резкого скачка артериального давления, физического перенапряжения или хронической усталости. По словам врача, такое состояние не заразно и не мешает видеть. Рассасываться пятно будет порядка двух недель.
Шилова не исключила, что организм Макрона так подал сигнал о сильной перегрузке, однако угрозы здоровью президента нет, заключила эксперт.