Во Франции депутат призвал Макрона обратиться к гражданам по внешней политике
Депутат Национального собрания Франции от правой партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги заявил, что президенту Эммануэлю Макрону следует чаще напрямую обращаться к гражданам по вопросам внешней политики, чтобы разъяснять позицию страны по ключевым международным темам. Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.
По словам парламентария, Макрон не затронул внешнеполитическую повестку в своём новогоднем обращении, тогда как общество ожидает ясных разъяснений по ряду чувствительных вопросов. В качестве примеров Танги привёл дискуссии вокруг намерений США в отношении Гренландии, а также продолжающиеся протесты в Иране.
Говоря о ситуации с Гренландией, депутат подчеркнул, что Франция, по его мнению, должна выступить в защиту суверенитета Дании, которую он назвал одним из старейших союзников Парижа, а также учитывать волю жителей острова, решивших остаться в составе датского королевства.
Комментируя протесты в Иране, Танги высказался за усиление экономического давления на Тегеран. Он считает, что Франции следует задействовать все возможные санкционные механизмы для поддержки протестующих, при этом исключив вариант вооружённого вмешательства.
