Во Франции депутат призвал Макрона обратиться к гражданам по внешней политике

15 января 2026, 17:52

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Депутат Национального собрания Франции от правой партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги заявил, что президенту Эммануэлю Макрону следует чаще напрямую обращаться к гражданам по вопросам внешней политики, чтобы разъяснять позицию страны по ключевым международным темам. Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.