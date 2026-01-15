Достижения.рф

Во Франции депутат призвал Макрона обратиться к гражданам по внешней политике

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Депутат Национального собрания Франции от правой партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги заявил, что президенту Эммануэлю Макрону следует чаще напрямую обращаться к гражданам по вопросам внешней политики, чтобы разъяснять позицию страны по ключевым международным темам. Об этом он сообщил в эфире телеканала TF1.



По словам парламентария, Макрон не затронул внешнеполитическую повестку в своём новогоднем обращении, тогда как общество ожидает ясных разъяснений по ряду чувствительных вопросов. В качестве примеров Танги привёл дискуссии вокруг намерений США в отношении Гренландии, а также продолжающиеся протесты в Иране.

Говоря о ситуации с Гренландией, депутат подчеркнул, что Франция, по его мнению, должна выступить в защиту суверенитета Дании, которую он назвал одним из старейших союзников Парижа, а также учитывать волю жителей острова, решивших остаться в составе датского королевства.

Комментируя протесты в Иране, Танги высказался за усиление экономического давления на Тегеран. Он считает, что Франции следует задействовать все возможные санкционные механизмы для поддержки протестующих, при этом исключив вариант вооружённого вмешательства.

Иван Мусатов

