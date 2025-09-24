24 сентября 2025, 15:31

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Трое человек погибли, несколько пострадали, повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты в результате удара беспилотников по центру Новороссийска днем 24 сентября. Власти Краснодарского края заявили, что атака была осуществлена со стороны Украины, и ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой применения морских дронов. Об обстановке в регионе расскажет «Радио 1».





Содержание Массовая атака дронов на Новороссийск: что известно на этот момент Хронология событий и последствия удара по Новороссийску 24 сентября Обстановка в Новороссийске сейчас: видео

Массовая атака дронов на Новороссийск: что известно на этот момент

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr



Хронология событий и последствия удара по Новороссийску 24 сентября

Обстановка в Новороссийске сейчас: видео

