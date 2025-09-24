Есть погибшие и раненые: ВСУ ударили по Новороссийску. Видео, жертвы, обстановка в регионе
Трое человек погибли, несколько пострадали, повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты в результате удара беспилотников по центру Новороссийска днем 24 сентября. Власти Краснодарского края заявили, что атака была осуществлена со стороны Украины, и ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой применения морских дронов. Об обстановке в регионе расскажет «Радио 1».
Массовая атака дронов на Новороссийск: что известно на этот момент24 сентября центральная часть города-порта Новороссийск подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов в дневное время. По предварительной информации, удар нанесен по району, прилегающему к гостинице «Новороссийск». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил ответственность за инцидент на киевский режим.
Хронология событий и последствия удара по Новороссийску 24 сентябряАтаке предшествовало утреннее предупреждение властей о возможной угрозе с моря. В городе был введен режим повышенной готовности из-за обнаружения беспилотных катеров в акватории. Несмотря на это, около полудня воздушные дроны достигли центральных кварталов. По последним данным, три человека погибли, среди них ребенок. Еще трое получили ранения.
Повреждены фасады и остекление в пяти жилых строениях, включая многоквартирные дома. Здание гостиницы «Новороссийск» повреждено. Серьезно пострадал офис компании «КТК-Р». Работа учреждения приостановлена, персонал эвакуирован. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Главе города Андрею Кравченко поручено организовать помощь пострадавшим. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и по возможности не выходить из дома.
Обстановка в Новороссийске сейчас: видео
В целях безопасности Росавиация ввела временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту Геленджика, расположенном недалеко от Новороссийска. Продолжается операция по ликвидации последствий и отражению угроз в Новороссийске. Ситуация остается напряженной. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.